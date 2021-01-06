Полгода «домашней химии» получил 17-летний подросток, который пытался на акции в Бресте сжечь госфлаг

Источник материала: Tut.by

6 января в Бресте огласили приговор 17-летнему кобринчанину Артему Зеленкову, который обвинялся в надругательстве над государственным флагом, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Фото: Скриншот видео МВД

Подростку назначили шесть месяцев «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 23 сентября в Бресте во время акции протеста возле кинотеатра «Беларусь» второкурсник ссуза из Кобрина Артем Зеленков пытался поджечь государственный флаг , который он взял у друга, а затем разорвал его. После задержания назвал свои действия необдуманными, в суде полностью признал вину.