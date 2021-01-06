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Полгода «домашней химии» получил 17-летний подросток, который пытался на акции в Бресте сжечь госфлаг

06.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 января в Бресте огласили приговор 17-летнему кобринчанину Артему Зеленкову, который обвинялся в надругательстве над государственным флагом, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Скриншот видео МВД

Подростку назначили шесть месяцев «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 23 сентября в Бресте во время акции протеста возле кинотеатра «Беларусь» второкурсник ссуза из Кобрина Артем Зеленков пытался поджечь государственный флаг, который он взял у друга, а затем разорвал его. После задержания назвал свои действия необдуманными, в суде полностью признал вину.

 
Теги: Брест
 
 
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