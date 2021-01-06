Мороз и снег! Погода на Рождество и длинные выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Беларуси ожидается настоящая зима. Температура воздуха к концу недели в ночные часы по северной половине страны опустится ниже −10°С, в южных районах страны морозы будут послабее. Помимо морозов выпадет и снег — высота снежного покрова в воскресенье в отдельных районах может достигать 15−20 см. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

7 января, в четверг, на большей части территории страны выпадут осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1°С, максимальная днем −2…+3°С.

В пятницу, 8 января, на большей части территории Беларуси также ожидаются осадки — в основном мокрый снег, по югу с дождем, ночью местами сильный мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2°С, максимальная днем −4…+3°С.

9 января, в субботу, временами ожидается снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0…−6°С, в северных районах до −8°С, максимальная днем от −6°С по северу до +1°С по югу Беларуси.

10 января, в воскресенье, местами по стране кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…11°С, по югу −1…3°С, максимальная днем −1…8°С.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели морозная погода сохранится, но осадков будет меньше.