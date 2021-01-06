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В храмах Гродно идут праздничные рождественские богослужения. Где и во сколько?
06.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В гродненских православных храмах в рождественские дни 6 и 7 января пройдут традиционные праздничные богослужения,
Свято-Покровский кафедральный собор
6 января
17.00 — всенощное бдение.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
6.30 — Божественная литургия.
9.00 — Божественная литургия в храме святой Ольги.
09.30 — Божественная литургия.
17.00 — вечернее богослужение.
Адрес: улица Ожешко, 23
Свято-Владимирская церковь
6 января
17.00 — вечернее богослужение.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
8.00 — Божественная литургия.
15.00 — вечернее богослужение.
Адрес: улица Победы, 5
Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь
6 января (домовой храм Пресвятой Богородицы)
17.00 — всенощное бдение. Великое повечерие. Утреня.
Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь
23.40 — часы.
00.00 — Божественная литургия.
7 января (домовой храм Пресвятой Богородицы)
8.40 — часы.
9.00 — Божественная литургия.
17.00 — вечерня.
Адрес: Коложский парк
Свято-Марфинская церковь
6 января
17.00 — бдение с литией.
7 января
7.30 — исповедь, часы.
8.00 — Божественная литургия.
Адрес: улица Пригородная, 1
Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи
6 января
22.00 — всенощное бдение.
7 января
00.00 — ранняя Божественная литургия.
9.10 — поздняя Божественная литургия.
18.00 — вечернее богослужение.
Адрес: улица Курчатова 19
Храм в честь Собора Всех Белорусских Святых
6 января
18.00 — Великое повечерие. Утреня.
23.30 — исповедь. Часы.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
9.00 — исповедь. Часы. Божественная литургия.
18.00 — акафист.
Адрес: проспект Я. Купалы, 90
Храм святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского (при областной больнице)
6 января
18.00 — всенощное бдение.
7 января
9.30 — Божественная литургия.
Адрес: БЛК, 52
Приход храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших»
6 января
17.00 — вечернее богослужение. Всенощное бдение.
23.40 — часы.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
8.30 — часы. Исповедь. Божественная литургия. Повечерие.
Адрес: улица Советских Пограничников, 113
Домовая церковь святого Николая Чудотворца на Архиерейском подворье
6 января
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
23.00 — Божественная литургия.
7 января
8.30 — Божественная литургия.
Адрес: улица Горького, 2
Приход храма преподобномученника Серафима архимандрита Жировицкого
6 января
17.00 — Великое повечерие.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
9.00 — Божественная литургия.
Адрес: улица Домейко, 7
Храм в честь преподобномученика Афанасия Брестского
6 января
22.30 — общая исповедь. Утреня.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
9.30 — общая исповедь. Часы.
10.00 — обедница (возможно причаститься взрослым и детям).
Адрес: микрорайон Зарица
Храм в честь Рождества Христова
6 января
18.00 — всенощное бдение.
23.30 — исповедь.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
15.00 — Великая вечерня.
Адрес: улица Лиможа, 30
Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского
6 января
23.00 — вечернее богослужение.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
9.00 — Божественная литургия.
Адрес: Великая Ольшанка
Храм в честь Августовской иконы Божией Матери
6 января
23.00 — утреня.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
11.00 — молебен.
Адрес: улица Казановского, 36
Приход храма Воскресения Христова
6 января
16.00 — всенощное бдение.
7 января
9.00 — Божественная литургия.
Адрес: улица Яснопольская 12/к5
Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь
6 января
17.00 — всенощное бдение.
7 января
00.00 — Божественная литургия.
10.00 — Божественная литургия.
17.00 — вечернее богослужение.
Адрес: улица Давыда Городенского, 3
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В гродненских православных храмах в рождественские дни идут традиционные праздничные богослужения.
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