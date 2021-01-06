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В храмах Гродно идут праздничные рождественские богослужения. Где и во сколько?

06.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гродненских православных храмах в рождественские дни 6 и 7 января пройдут традиционные праздничные богослужения, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Свято-Покровский кафедральный собор

6 января

17.00 — всенощное бдение.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

6.30 — Божественная литургия.

9.00 — Божественная литургия в храме святой Ольги.

09.30 — Божественная литургия.

17.00 — вечернее богослужение.

Адрес: улица Ожешко, 23

Свято-Владимирская церковь

6 января

17.00 — вечернее богослужение.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

8.00 — Божественная литургия.

15.00 — вечернее богослужение.

Адрес: улица Победы, 5

Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь

6 января (домовой храм Пресвятой Богородицы)

17.00 — всенощное бдение. Великое повечерие. Утреня.

Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь

23.40 — часы.

00.00 — Божественная литургия.

7 января (домовой храм Пресвятой Богородицы)

8.40 — часы.

9.00 — Божественная литургия.

17.00 — вечерня.

Адрес: Коложский парк

Свято-Марфинская церковь

6 января

17.00 — бдение с литией.

7 января

7.30 — исповедь, часы.

8.00 — Божественная литургия.

Адрес: улица Пригородная, 1

Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи

6 января

22.00 — всенощное бдение.

7 января

00.00 — ранняя Божественная литургия.

9.10 — поздняя Божественная литургия.

18.00 — вечернее богослужение.

Адрес: улица Курчатова 19

Храм в честь Собора Всех Белорусских Святых

6 января

18.00 — Великое повечерие. Утреня.

23.30 — исповедь. Часы.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

9.00 — исповедь. Часы. Божественная литургия.

18.00 — акафист.

Адрес: проспект Я. Купалы, 90

Храм святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского (при областной больнице)

6 января

18.00 — всенощное бдение.

7 января

9.30 — Божественная литургия.

Адрес: БЛК, 52

Приход храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших»

6 января

17.00 — вечернее богослужение. Всенощное бдение.

23.40 — часы.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

8.30 — часы. Исповедь. Божественная литургия. Повечерие.

Адрес: улица Советских Пограничников, 113

Домовая церковь святого Николая Чудотворца на Архиерейском подворье

6 января

17.00 — Великое повечерие. Утреня.

23.00 — Божественная литургия.

7 января

8.30 — Божественная литургия.

Адрес: улица Горького, 2

Приход храма преподобномученника Серафима архимандрита Жировицкого

6 января

17.00 — Великое повечерие.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

9.00 — Божественная литургия.

Адрес: улица Домейко, 7

Храм в честь преподобномученика Афанасия Брестского

6 января

22.30 — общая исповедь. Утреня.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

9.30 — общая исповедь. Часы.

10.00 — обедница (возможно причаститься взрослым и детям).

Адрес: микрорайон Зарица

Храм в честь Рождества Христова

6 января

18.00 — всенощное бдение.

23.30 — исповедь.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

15.00 — Великая вечерня.

Адрес: улица Лиможа, 30

Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского

6 января

23.00 — вечернее богослужение.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

9.00 — Божественная литургия.

Адрес: Великая Ольшанка

Храм в честь Августовской иконы Божией Матери

6 января

23.00 — утреня.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

11.00 — молебен.

Адрес: улица Казановского, 36

Приход храма Воскресения Христова

6 января

16.00 — всенощное бдение.

7 января

9.00 — Божественная литургия.

Адрес: улица Яснопольская 12/к5

Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь

6 января

17.00 — всенощное бдение.

7 января

00.00 — Божественная литургия.

10.00 — Божественная литургия.

17.00 — вечернее богослужение.

Адрес: улица Давыда Городенского, 3

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В гродненских православных храмах в рождественские дни идут традиционные праздничные богослужения.
 
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