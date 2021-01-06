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Белорусов всегда объединяла история, традиции, культура, общий дух уважения и равенства

06.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы - один народ и одна большая семья. Главными для нас качествами всегда были и должны оставаться сплоченность, солидарность и взаимопонимание. Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом народного единства. Белорусов всегда объединяла  история, традиции, культура, общий дух уважения и равенства. 

 
 
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Белорусы - один народ и одна большая семья. Главными для нас качествами всегда были и должны оставаться сплоченность, солидарность и взаимопонимание. Неслучайно...
 
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