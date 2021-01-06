|
Белорусов всегда объединяла история, традиции, культура, общий дух уважения и равенства
06.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусы - один народ и одна большая семья. Главными для нас качествами всегда были и должны оставаться сплоченность, солидарность и взаимопонимание. Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом народного единства. Белорусов всегда объединяла история, традиции, культура, общий дух уважения и равенства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы - один народ и одна большая семья. Главными для нас качествами всегда были и должны оставаться сплоченность, солидарность и взаимопонимание. Неслучайно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)