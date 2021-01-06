Увеличены тарифы на газ и электричество для населения

Правительство Беларуси повысило с 1 января 2021 года цены на газ для населения. Установлены также цены на электроэнергию.

Это следует из постановления №795 от 31 декабря 2020 года. Цены и тарифы утверждены на максимальном уровне, предусмотренном указом №490. Постановление опубликовано 6 января на Национальном правовом интернет-портале и вступило с силу с 1 января 2021 года.

Определена цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно - 0,1366 рубля за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно - 0,1406 рубля. В летний период газ будет стоить 0,4840 рубля за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит 0,4840 за кубометр независимо от сезона.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами будет стоить в отопительный сезон с 1 января по 31 мая 2,1884 рублей, с 1 июня по 31 декабря 2,3142 рублей. В летний период цена будет 1,3107 рублей. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб.м также будет стоить 1,3107 рубля.

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,93 (баллон будет стоить 19,50 рублей).

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит 0,1778 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - 0,1245 рубля за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - 0,3556 рубля.

Повышается также дифференцированный тариф по трем временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит 0,1067 за 1 кВт.ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - 0,3200 рубля, в остальное время суток - 0,1245 рубля.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1220 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток - 0,2266 рубля.

Полный текст постановления опубликован на Национальном правовм портале.