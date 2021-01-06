В Гродно осудили одного из пап, которого задержали после детского праздника у храма. Он рассказал, как все было

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел суд над мужчиной, который был задержан 27 декабря прошлого года на детском празднике у храма в микрорайоне Барановичи ( помните, мы писали об этой истории ?). Гродненца оштрафовали на 5 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии. По версии милиции, он фотографировался с БЧБ-флагом в 150 метрах от утренника, а потом пришел на праздник. Виктора задержали на следующий день после детского мероприятия. Он был доставлен в ИВС, провел там сутки, а потом его отпустили домой.



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Напомним, в гродненском микрорайоне Барановичи около местной православной церкви гродненцы 27 декабря собрались на семейный праздник. Провести до конца детское мероприятие не удалось: к елке приехали сотрудники милиции — как раз в тот момент, когда дети читали стихотворения Деду Морозу. По словам милиционеров, которые передают участники праздника, якобы на мероприятии кто-то был с флагом и выкрикивал лозунги. Но люди, которые тогда находились на поляне около Августовского храма, говорили, что за все время утренника никакой символики там не было. Тем не менее праздник пришлось свернуть.

На следующий день Виктора — одного из мужчин, который был на мероприятии, забрали в РОВД и доставили в ИВС. Гродненцы были возмущены происходящим.

В милиции объясняли: на праздник сотрудники приехали потому, что искали людей, которые незадолго до того на улице Казановского [той же, где и церковь] около 10 человек сфотографировались с незарегистрированной символикой, а потом сели в машины и уехали.

— Я был на елке вместе с женой и дочерью, это был обычный детский праздник, — рассказывает TUT.BY Виктор. — Людей с символикой мы нигде не видели вообще. В момент, когда нас приехали разгонять, дети рассказывали Деду Морозу стихотворения, я был рядом с этим действом с родными. В РОВД мне рассказали, что сотрудники просто переписали номера машин, которые стояли у церкви в тот момент. Моя там тоже была — и поэтому, мол, назавтра меня и задержали. В милиции я подписал протокол, потому что сказали, что могут оставить в изоляторе на новогодние праздники. Такой вариант мне не подходил. В суде все проходило стандартно: я рассказал, как все было и что я ничего не нарушал и ни в чем не участвовал. Судья спросил, собираюсь ли я отказываться от признания вины, как это было отмечено в протоколе. Я поинтересовался, какие есть варианты. Предложили выбор: либо я ни от чего не отказываюсь — и получаю минимальный штраф, либо я иду «в отказ» и мы ждем двух свидетелей - каких-то сотрудников милиции, которых в зале суда на тот момент не было. В этом случае будет полное рассмотрение дела с опросом всех свидетелей, высокая вероятность отправки дела на доработку, а дальше все по новой. Я прикинул, что лучше сразу все сегодня закончить, поэтому согласился на первый вариант.

В итоге Виктору присудили штраф в пять базовых — 135 рублей.

Он рассказывает, что в РОВД также вызывали еще минимум двух участников детского праздника.

— Отпустили без протокола, но знаю, что обоим вынесли устное замечание. Их тоже нашли по номерам машин, стоявших в тот день около церкви.