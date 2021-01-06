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МВД рассказало, почему белорусам еще не выдают ID-карты
06.01.2021 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Дата выдачи ID-карт и биометрических паспортов станет известна после принятия нормативного акта, который это разрешит, сообщил в среду заместитель начальника Департамента по гражданству по миграции МВД Павел Хрищенович.
По его словам, в отделениях по гражданству и миграции к этому уже все готово.
"Сотрудники обучены работе на новом оборудовании, приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии таких документов", - пояснил Павел Хрищенович.
"В ближайшее время ожидается издание соответствующего законодательного нормативного правового акта, который и положит начало введения биометрии в Беларуси", - добавили в пресс-службе МВД.
Напомним, в 2021 году
В МВД заверили, что переход на биометрию будет плавным и старые паспорта при этом будут действительны.
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В 2021 году биометрические документы должны получит 800 тысяч человек, старые паспорта при этом останутся действительными.
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