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МВД рассказало, почему белорусам еще не выдают ID-карты

06.01.2021 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Дата выдачи ID-карт и биометрических паспортов станет известна после принятия нормативного акта, который это разрешит, сообщил в среду заместитель начальника Департамента по гражданству по миграции МВД Павел Хрищенович.

YouTube/ Sputnik Беларусь
"Я достаю из широких штанин": белорусы получат биометрические документы

По его словам, в отделениях по гражданству и миграции к этому уже все готово.

"Сотрудники обучены работе на новом оборудовании, приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии таких документов", - пояснил Павел Хрищенович.

"В ближайшее время ожидается издание соответствующего законодательного нормативного правового акта, который и положит начало введения биометрии в Беларуси", - добавили в пресс-службе МВД.

Напомним, в 2021 году белорусам начнут выдавать ID-карты, которые заменят стандартные паспорта на территории страны. Также вводятся биометрические паспорта для поездок за рубеж. Ранее сообщалось, что такие документы в 2021 году получат порядка 800 тысяч белорусов.

В МВД заверили, что переход на биометрию будет плавным и старые паспорта при этом будут действительны.

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Теги: Минск
 
 
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В 2021 году биометрические документы должны получит 800 тысяч человек, старые паспорта при этом останутся действительными.
 
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