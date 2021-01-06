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Энергоснабжение в Витебской области полностью восстановлено

06.01.2021 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Ремонт после обесточивания высоковольтных и местных линий энергоснабжения полностью завершен. Для устранения последствий непогоды, работы велись круглосуточно, сообщили в "Витебскэнерго".

© Sputnik
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Оборванные электросети и поваленные деревья – последствия обильного снегопада и перепада температур. Стихия обрушилась на северный регион Беларуси 2-3 января. Лед и налипший снег рвали провода, валили столбы и ломали деревья. Наиболее пострадавшими были признаны пять районов: Верхнедвинский, Полоцкий, Поставский, Шарковщинский и Россонский.

Для оказания аварийным бригадам помощи в устранении последствий были привлечены специалисты из Минска и Гродно. Организация работ потребовала особого графика: ремонт проводился и в темное время суток.

Работы велись в труднопроходимой болотистой местности. Кроме того, проезд специальной техники был перегорожен сугробами и буреломом. В ликвидации последствий участвовали более 1000 человек и 200 единиц транспорта. Кроме энергетиков, в восстановлении энергоснабжения региона были задействованы спасатели, лесничие и коммунальные службы.     

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Работы заняли трое суток: к местам поврежденных линий электропередачи мешали попасть поваленные деревья.
 
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