|
Энергоснабжение в Витебской области полностью восстановлено
06.01.2021 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Ремонт после
Оборванные электросети и поваленные деревья – последствия обильного снегопада и перепада температур. Стихия обрушилась на северный регион Беларуси 2-3 января. Лед и налипший снег рвали провода, валили столбы и ломали деревья. Наиболее пострадавшими были признаны пять районов: Верхнедвинский, Полоцкий, Поставский, Шарковщинский и Россонский.
Для оказания аварийным бригадам помощи в устранении последствий были привлечены специалисты из Минска и Гродно. Организация работ потребовала особого графика: ремонт проводился и в темное время суток.
Работы велись в труднопроходимой болотистой местности. Кроме того, проезд специальной техники был перегорожен сугробами и буреломом. В ликвидации последствий участвовали более 1000 человек и 200 единиц транспорта. Кроме энергетиков, в восстановлении энергоснабжения региона были задействованы спасатели, лесничие и коммунальные службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы заняли трое суток: к местам поврежденных линий электропередачи мешали попасть поваленные деревья.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)