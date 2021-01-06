ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снег и морозы ожидаются в Беларуси в выходные

06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и дождь. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от минус 5 до плюс 1, днем - до 3 тепла. А к выходным к нам придут морозы и будет идти снег.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и дождь. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от минус 5...
 
Новости дня
Новости общества
 
55 депутатов выбрали от Минского городского совета депутатов на Всебелорусское народное собрание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика