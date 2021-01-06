Снег и морозы ожидаются в Беларуси в выходные

Источник материала: БT

В Беларуси в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и дождь. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от минус 5 до плюс 1, днем - до 3 тепла. А к выходным к нам придут морозы и будет идти снег.