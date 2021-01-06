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Снег и морозы ожидаются в Беларуси в выходные
06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и дождь. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от минус 5 до плюс 1, днем - до 3 тепла. А к выходным к нам придут морозы и будет идти снег.
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В Беларуси в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и дождь. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от минус 5...
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