55 депутатов выбрали от Минского городского совета депутатов на Всебелорусское народное собрание

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Продолжается подготовка к одному из главных политических событий года - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет активное выдвижение делегатов. Сегодня 55 человек выбрали от Минского городского совета депутатов. У каждого делегата уже есть конкретные предложения к главному форуму пятилетия. Например, строительство дополнительных объектов социальной сферы, озеленение территорий и создание комфортной жилой среды, а также повышение роли местного самоуправления.

Всего город Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов. К слову, народной съезд представят лучшие из лучших - от рабочих до руководителей столичных предприятий.