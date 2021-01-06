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55 депутатов выбрали от Минского городского совета депутатов на Всебелорусское народное собрание
06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжается подготовка к одному из главных политических событий года - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет активное выдвижение делегатов. Сегодня 55 человек выбрали от Минского городского совета депутатов. У каждого делегата уже есть конкретные предложения к главному форуму пятилетия. Например, строительство дополнительных объектов социальной сферы, озеленение территорий и создание комфортной жилой среды, а также повышение роли местного самоуправления.
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Продолжается подготовка к одному из главных политических событий года - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет активное выдвижение делегатов. Сегодня 55...
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