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Ответственность за порчу имущества и нападение на милиционера

06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники милиции задержали троих мужчин, которые повредили «Табакерки» и распылили газовый баллончик в лицо правоохранителю. Инцидент произошел ночью 5 января. Правоохранители увидели, как несколько человек разрисовывают киоск на улице Матусевича. Во время проверки документов 30-летний фигурант распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. В ходе обыска в пакете у него обнаружены баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик.

Александр Гильдюк, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД г. Минска задержали и скрывшихся соучастников преступления – 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего товарища. Все мужчины проживали в съемной квартире.
Со слов задержанных, это не первый их случай повреждения имущества - за несколько часов до задержания они успели разрисовать еще несколько объектов в г. Минске. У правоохранителей имеются все основания полагать, что мужчины могут быть причастны и к другим противоправным деяниям. На данный момент устанавливаются все лица, участвовавшие в преступлении".

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел" и "Хулиганство". В отношении иных подозреваемых также возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции задержали троих мужчин, которые повредили «Табакерки» и распылили газовый баллончик в лицо правоохранителю. Инцидент произошел ночью 5 января....
 
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