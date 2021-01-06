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Ответственность за порчу имущества и нападение на милиционера
06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сотрудники милиции задержали троих мужчин, которые повредили «Табакерки» и распылили газовый баллончик в лицо правоохранителю. Инцидент произошел ночью 5 января. Правоохранители увидели, как несколько человек разрисовывают киоск на улице Матусевича. Во время проверки документов 30-летний фигурант распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. В ходе обыска в пакете у него обнаружены баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик.
Александр Гильдюк, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД г. Минска задержали и скрывшихся соучастников преступления – 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего товарища. Все мужчины проживали в съемной квартире.
В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел" и "Хулиганство". В отношении иных подозреваемых также возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Сотрудники милиции задержали троих мужчин, которые повредили «Табакерки» и распылили газовый баллончик в лицо правоохранителю. Инцидент произошел ночью 5 января....
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