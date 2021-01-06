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С наступающим праздником белорусов поздравил президент Александр Лукашенко

06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А. Лукашенко поздравил белорусов с наступающим Рождеством

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний.

Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Александр Лукашенко

 
 
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А. Лукашенко поздравил белорусов с наступающим Рождеством Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот...
 
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