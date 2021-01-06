Православные готовятся встретить Рождество Христово. Во всех храмах Беларуси проходят праздничные богослужения

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Сегодня у верующих Сочельник, которому предшествовал 40-дневный пост - он по традиции завершится с появлением первой звезды на небе.С самого утра во всех храмах Беларуси проходят праздничные богослужения. Семьи направляются в приходы, чтобы с чистой душой встретить один из главных церковных праздников. Его принято проводить дома с постным столом и молитвой. Традиционно готовят 12 блюд - по числу апостолов, а стол украшают пучками сена - в память о яслях, в которых родился Иисус.

Главная служба по традиции пройдет в Минском Свято-Духовом Кафедральном соборе. Его трансляцию покажет "Беларусь 1" - сразу после "Панорамы" .