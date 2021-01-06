Серьезная авария в Докшицком районе

Источник материала: БT

В Докшицком районе Volvo опрокинулся с моста и загорелся – владелец сбежал, его знакомый погиб. Авария произошла сегодня ночью на 72-м километре трассы РЗ Логойск – Глубокое - граница Латвии недалеко от деревни Волча. Следователи отработали на месте происшествия, и уже возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, компания распивала спиртное, после чего двое мужчин уехали на машине. Вблизи деревни водитель не справился с управлением, автомобиль упал с моста, перевернулся и загорелся.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Хозяин автомобиля выбрался из него и скрылся с места происшествия, однако был задержан. Сейчас он в больнице. Второй мужчина, 38-летний житель Докшицкого района, погиб на месте. Следственно-оперативная группа отработала на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека". Фиксируется следовая картина, устанавливается, кто находился за рулем автомобиля".

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