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Эксперт: Действия правительства могут привести Украину к полной изоляции
06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМежду тем депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют сбор подписей за регистрацию российского "Спутника V". Ранее Киев от нее отказался, решив взамен ввести локдаун с 8 января. Европейскую же вакцину украинцы получат только в 2022 году, а ситуация с закупкой китайского препарата остается неясной. Такие действия правительства могут привести страну к полной изоляции, считает политический аналитик Алексей Калиниченко.
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Между тем депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют сбор подписей за регистрацию российского "Спутника V". Ранее Киев от нее...
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