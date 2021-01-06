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Эксперт: Действия правительства могут привести Украину к полной изоляции

06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Между тем депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют сбор подписей за регистрацию российского "Спутника V". Ранее Киев от нее отказался, решив взамен ввести локдаун с 8 января. Европейскую же вакцину украинцы получат только в 2022 году, а ситуация с закупкой китайского препарата остается неясной. Такие действия правительства могут привести страну к полной изоляции, считает политический аналитик Алексей Калиниченко.
 
 
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Между тем депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют сбор подписей за регистрацию российского "Спутника V". Ранее Киев от нее...
 
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