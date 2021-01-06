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Ректор БелМАПО о более широком и глобальном внедрении современных технологий как в медицинской, так и образовательной сферах
06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрансформация и совершенствование подготовки человеческого капитала путем повышения качества обучения специалистов в медицинской сфере. В том числе и этого ждут эксперты в медицинском сообществе от VI Всебелорусского народного собрания. Такое мнение в эфире "Панорамы" высказал ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования. По словам Алексея Чуканова, в ходе народного веча делегатам предлагается сформировать единые подходы для формирования специалистов, заточенных под современные экономические реалии. Кроме этого, ректор БелМАПО предлагает делегатам вынести вопрос и о более широком и глобальном внедрении современных технологий как в медицинской, так и образовательной сферах. Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске.
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Ректор БелМАПО о более широком и глобальном внедрении современных технологий как в медицинской, так и образовательной сферах
Трансформация и совершенствование подготовки человеческого капитала путем повышения качества обучения специалистов в медицинской сфере. В том числе и этого ждут...
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