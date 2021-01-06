|
В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание
06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто люди, представляющие все слои и группы населения, разных возрастов, профессий и взглядов. От каждой области в собрании примут участие не более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан. Всего - 2700 участников и приглашенных лиц. Предложения вносили граждане страны на диалоговых площадках и в общественных приемных. Самые важные из них помогут определить стратегию развития страны на ближайшие годы.
Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:
"У нас есть много вопросов, которые имеют для обсуждения на Всебелорусском собрании как на основном форуме, на котором должны проводиться эти мероприятия. Учитывая, что меня больше волнуют вопросы сохранения здоровья и долголетия, то все, что касается развития системы здравоохранения в Республике Беларусь, оказания медицинской помощи и все сопутствующие вопросы, касающиеся жизнедеятельности населения — это то, что беспокоит меня больше всего".
Светлана Варяница, член Республиканского совета ОО "Белая Русь":
"Я хочу быть уверена, что прозвучат вопросы права собственности на землю, на средства производства. Что форма собственности будет государственная, и никто не будет это право собственности у нас отбирать. Конечно, я хочу услышать о том, что наша политическая система будет развиваться, и не только политические партии, которых у нас 15 сегодня, будут более активны и проявят себя в рамках этого форума".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это люди, представляющие все слои и группы населения, разных возрастов, профессий и взглядов. От каждой области в собрании примут участие не более 310 человек, от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)