От следователя узнала, что дело касается «проекта общественного ТВ». Юлия Слуцкая дала интервью из СИЗО

Источник материала: Tut.by

22 декабря известный медиаменеджер и основательница Пресс-клуба Юлия Слуцкая вместе с близкими возвращалась с отдыха домой. В аэропорту ее попросили пройти через красный таможенный коридор — с того момента близкие потеряли с ней связь. Как оказалось, Юлию задержали, увезли на «осмотр места преступления», а после — в Департамент финансовых расследований КГК. 31 декабря ей предъявили обвинение за неуплату налогов в особо крупном размере. Сейчас Юлия Слуцкая, как и ее коллеги, находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Через адвоката Сергея Лепеша она смогла дать интервью и рассказать об условиях своего содержания и некоторых обстоятельствах дела.



Основательница белорусского Пресс-клуба Юлия Слуцкая. Фото с сайта press-club.by

Как рассказала Юлия Слуцкая адвокату, 22 декабря около 14 часов она прилетела в Минск вместе с дочерью и внуками. На паспортном контроле их разделили. В тот момент она не понимала, что речь идет о задержании, подумала, что нужен дополнительный таможенный контроль.

О том, что ее задерживают, Юлия поняла по «сочувствующим глазам сотрудницы таможни». Вскоре пришел сотрудник ДФР Комитета госконтроля, провел ее в микроавтобус, на котором ее увезли домой. Там, по словам Юлии, прошел «осмотр места преступления». Какого именно преступления — никто не объяснил.

Затем Юлию Слуцкую увезли в здание ДФР КГК на улице Кальварийской, где проводились многочасовые «беседы». В ту ночь она смогла поспать лишь минут 30 — на столе. Только 23 декабря около 10 часов ей показали первый документ о задержании, передает слова Юлии Слуцкой адвокат Сергей Лепеш.

Вторую ночь задержанные сотрудники Пресс-клуба провели в ИВС на Окрестина, после их перевели в СИЗО № 1 на Володарского. В камере Юлии семь человек. Трое из них — обвиняемые по «политическим» статьям, говорит она.

— Одна женщина была задержана по «делу Тихановского», вторая девушка — студентка-активистка, третья — волонтер. Одна из соседок осуждена за наркотики, еще одна — за кражу. В целом, считаю, что мне повезло с сокамерницами.



СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам адвоката Сергея Лепеша, Юлия чувствует себя нормально. Первое время она не могла поверить, что это все случилось с ней. Но, как ни странно, строгий распорядок дня в СИЗО — подъем в 6 утра, отбой в 22 часа вечера — помог прийти в себя. Сейчас она трижды в день делает зарядку на разные группы мышц. В камере была книга Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить», а также учебник по английскому языку — чтение теперь тоже занимает ее время.

— В камере есть телевизор, по нем идет только БТ, и Юлия говорит, что это мешает ей думать. Возможность подумать появляется только после отбоя. Она много размышляет о людях, которые оказались в подобных местах, о Марии Колосниковой, о своих близких.

Адвокат говорит, что Юлия очень сильно переживает за сына Петра Слуцкого. 22 декабря он находился в офисе Пресс-клуба, его также задержали. По словам Александры, дочери Юлии Слуцкой, с момента задержания с ним не проводилось никаких следственных действий. Юлия считает, что это способ давления на нее.

О том, что происходит с другими задержанными сотрудниками Пресс-клуба, ей ничего неизвестно, говорит адвокат.

Более чем за две недели, которые Юлия Слуцкая находится не на свободе, она не получила ни одного письма или открытки — только телеграмму. Больше всего ей не хватает свободы, семьи, ходьбы, света и приватности.

— «Раньше я много занималась работой, и сейчас идет переоценка семьи. Понимаю, что мало уделяла ей внимания», — так сказала Юлия, — говорит адвокат Сергей Лепеш.

Новый год основатель Пресс-клуба впервые в жизни встречала не на свободе. 31 декабря около 18 часов вместе с сокамерницами они накрыли праздничный стол, на котором оказались рыба, хлеб и торт, и пожелали друг другу всего наилучшего.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— В ноябре моя подзащитная обнаружила, что к ее Telegram подключено другое устройство — компьютер, который находился где-то в Российской Федерации. Она обратилась к специалистам. Они установили, что подключение было сделано еще 11 июня. Тогда она посмеялась, что ей особенно интересуются, раз подключились еще до августа, но не придала этому факту должного значения.

По словам Юлии Слуцкой, ей не предъявили документального подтверждения суммы недоплаченных налогов, не были указаны основания, по которым Пресс-клуб должен был выплатить их в больше объеме. От следователя она впервые узнала о том, что дело о неуплате налогов касается «проекта общественного телевидения», которое якобы хотели создать бывшие журналисты госТВ.

— Академия Пресс-клуба действительно проводила хакатон медиапроектов. Было более 30 заявок. Жюри, состоящее из медиаэкспертов и инвесторов, выбрало семь проектов, которые попали в инкубатор. Проекты были направлены на разные возрастные и целевые группы и не имели никакого отношения к политике. Один из победивших проектов был видеопроект, но никакого отношения к телевидению он не имеет.

По словам адвоката, Юлия Слуцкая уверена, что ее профессиональная деятельность привела к задержанию и фактическому разгрому Пресс-клуба как института, развивавшего независимую журналистику.

6 января родственники задержанных сотрудников Пресс-клуба перевели на счет Центрального аппарата Следственного комитета обеспечение возмещение ущерба — 109 769 белорусских рублей. Столько налогов, по версии следствия, Пресс-клуб не заплатил в государственный бюджет.

Напомним, что 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину.

31 декабря им предъявили обвинение . Юлию Слуцкую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Аллу Шарко, Сергея Ольшевского, Петра Слуцкого, Ксению Луцкину — в соучастии в преступлении. Сергея Якупова, гражданина России, освободили из СИЗО и выслали из страны с запретом на въезд в ближайшие десять лет.

Сейчас Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Петр Слуцкий и Ксения Луцкина находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского.

Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.