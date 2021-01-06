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Снег и морозы. После Рождества в Брест наконец-то придет зима
06.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Праздничная неделя в Бресте завершится морозами и метелью, сообщает
В четверг будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +3°С.
В пятницу столбик термометра опустится до -1°С, возможен снег.
В субботу днем ожидается метель. Температура воздуха составит -2°С.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем похолодает до -6°С. Утром и днем возможны снегопады.
Хороших праздников, друзья!
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