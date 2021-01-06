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Снег и морозы. После Рождества в Брест наконец-то придет зима

06.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздничная неделя в Бресте завершится морозами и метелью, сообщает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В четверг будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +3°С.

В пятницу столбик термометра опустится до -1°С, возможен снег.

В субботу днем ожидается метель. Температура воздуха составит -2°С.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем похолодает до -6°С. Утром и днем возможны снегопады.

Хороших праздников, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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