Снег и морозы. После Рождества в Брест наконец-то придет зима

Источник материала: Tut.by

Праздничная неделя в Бресте завершится морозами и метелью, сообщает pogoda.by .



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В четверг будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +3°С.

В пятницу столбик термометра опустится до -1°С, возможен снег.

В субботу днем ожидается метель. Температура воздуха составит -2°С.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем похолодает до -6°С. Утром и днем возможны снегопады.

Хороших праздников, друзья!

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