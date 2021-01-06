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На Витебщину полностью вернулась электроэнергия. После непогоды ее восстанавливали больше недели
06.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области энергетики больше недели восстанавливали повреждения в сетях:
Напомним, 29 декабря в регионе были ледяной дождь, сильная гололедица и шквалистый ветер, а 2−3 января в некоторых районах прошел обильный снегопад. Из-за льда и налипшего снега деревья падали на ЛЭП, провода обрывались.
Наибольший ущерб 29 декабря стихия принесла населенным пунктам в Оршанском, Витебском, Городокском, Лиозненском районах, а 2−3 января — в Верхнедвинском, Полоцком, Поставском, Шарковщинском и Россонском. Многие люди остались без света.
Энергетики работали и днем, и ночью. Для персонала организовали горячее питание. Аварии устраняли в непростых условиях: некоторые ЛЭП находятся в труднодоступной заболоченной местности, а упавшие на дороги и просеки деревья мешали проезду спецтехники.
В ликвидации последствий стихии были задействованы более 1000 человек и 200 единиц техники. Помощь витебским энергетикам оказывали коллеги из Гродно и Минска, местная власть, сотрудники МЧС, лесхозов, ЖКХ и других служб.
На полное устранение последствий непогоды в регионе потребуется еще около 3 недель,
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На полное устранение последствий непогоды в регионе потребуется еще около 3 недель, сообщает облисполком.
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