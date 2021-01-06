На Витебщину полностью вернулась электроэнергия. После непогоды ее восстанавливали больше недели

Источник материала: Tut.by

В Витебской области энергетики больше недели восстанавливали повреждения в сетях: аварии происходили из-за упавших на провода деревьев. Последствия непогоды начали ликвидировать еще 29 декабря, со всеми завалами справились к вечеру 5 января, сообщает «Витебскэнерго».



Фото: «Витебскэнерго»

Напомним, 29 декабря в регионе были ледяной дождь, сильная гололедица и шквалистый ветер, а 2−3 января в некоторых районах прошел обильный снегопад. Из-за льда и налипшего снега деревья падали на ЛЭП, провода обрывались.

Наибольший ущерб 29 декабря стихия принесла населенным пунктам в Оршанском, Витебском, Городокском, Лиозненском районах, а 2−3 января — в Верхнедвинском, Полоцком, Поставском, Шарковщинском и Россонском. Многие люди остались без света.



Фото: «Витебскэнерго»

Энергетики работали и днем, и ночью. Для персонала организовали горячее питание. Аварии устраняли в непростых условиях: некоторые ЛЭП находятся в труднодоступной заболоченной местности, а упавшие на дороги и просеки деревья мешали проезду спецтехники.

В ликвидации последствий стихии были задействованы более 1000 человек и 200 единиц техники. Помощь витебским энергетикам оказывали коллеги из Гродно и Минска, местная власть, сотрудники МЧС, лесхозов, ЖКХ и других служб.

На полное устранение последствий непогоды в регионе потребуется еще около 3 недель, сообщает облисполком. Но эти работы на электроснабжение уже не влияют.