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Как будет работать общественный транспорт в Гомеле в Рождество

06.01.2021 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работу общественного транспорта в Гомеле в ночь с 6 на 7 января организуют по особому графику, сообщает «Гомельская правда».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, автобусы в рождественскую ночь направят по следующим маршрутам:

  • № 12 «ул. Маневича — м-н Хутор» — отправление от остановки «ул. Маневича» в 0.50 (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 1.16), отправление от остановки «Хутор» в 1.50 (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 2.18);
  • № 17 «Медгородок — м-н «Кленковский» — отправления от остановки «Медгородок» в 23.18, 1.30, 1.52 (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 23.49, 2.01, 2.21), отправления от остановки «м-н «Кленковский» в 0.20, 0.53, 2.34 (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 0.56, 1.21, 3.10);
  • № 18А «м-н Кленковский — м-н «Южный» — отправления от остановки «м-н Кленковский» в 0.37, 2.45 (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 1.01, 3.10), отправления от остановки «м-н «Южный» в 1.40 (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 2.09).

А вот расписание маршрутов ночных троллейбусов:

  • № 5 «Вокзал — Кристалл» — отправления от остановки «Вокзал» в 1.07, 2.14, отправления от остановки «Кристалл» в 0.36; 1.43, 2.45 (в депо № 1).
  • № 20 «Гидропривод — Солнечная» — отправления от остановки «САЛЕО-Гомель» в 0.42, 2.27 (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 1.02, 2.47), отправления от остановки «Солнечная» в 23.34, 1.35, 3.15 (в депо № 2), (от остановочного пункта «Площадь Ленина» в 0.00, 2.01).
  • № 21 «Волотова — Завод самоходных комбайнов» — отправления от остановки «Волотова» в 1.15, 2.45, отправления от остановки «Завод самоходных комбайнов» в 0.28, 1.58, 3.23 (в депо № 1).

Более подробную информацию о работе общественного транспорта можно посмотреть на сайте gopt.by, а также в приложении «Транспорт BY».

 
Теги: Гомель
 
 
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