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Когда пройдут Рождественские богослужения в храмах Могилева и Бобруйска

06.01.2021 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра, 7 января, православные верующие будут праздновать Рождество. Однако службы в храмах проходят уже сегодня. Вот расписание в храмах Могилева, Могилевского района и Бобруйска.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Спасо-Преображенский кафедральный собор

Всенощное бдение — 6 января в 17.00.

Литургия архиерейским чином — в полночь 7 января.

Трехсвятительский собор

Всенощное бдение: 6 января в 17.00.

Литургия: 6 января в 23.00, 7 января в 09.00.

Свято-Никольский монастырь

Всенощное бдение и по окончании — литургия: 7 января в полночь.

Кресто-Воздвиженский (Борисо-Глебский) собор

Всенощное бдение: 6 января в 17.00.

Литургия: 7 января в полночь и в 09.00.

Храм Царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 21.00 .

Храм в честь преподобного Серафима Саровского.

Всенощное бдение: 6 января в 21.00.

Литургия: 7 января в полночь.

Храм Казанской иконы Божией Матери.

Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 22.00.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица».

Всенощное бдение: 6 января в 17.00.

Литургия: 7 января в 08.00.

Храм в честь святых Иоакима и Анны.

Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 22.00.

Молебен: 7 января в 10.00.

Службы в храмах Могилевского района

Свято-Покровский храм в агрогородке Вейно.

Всенощное бдение: 6 января в 17.00.

Литургия: 7 января в 08.30.

Свято-Троицкий храм в поселке Полыковичи.

Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 23.00.

Праздничный молебен: 7 января в 08.00.

Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона в агрогородке Кадино

Всенощное бдение: 6 января в 18.00.

Литургия: 7 января в 08.30.

Храм Рождества Иоанна Крестителя в агрогородке Буйничи

Всенощное бдение: 6 января в 17.00.

Литургия — 7 января в полночь.

Храм Святой Троицы в агрогородке Восход

Всенощное бдение: 6 января в 16.00.

Литургия: 7 января в 08.30.

Акафист: 7 января в 16.00.

Храм святого равноапостольного князя Владимира в агрогородке Межисетки

Литургия: 6 января в 23.30.

Храм блаженной Матроны Московской в деревне Присно

Литургия: 6 января в 23.30.

Храм преподобного Сергия Радонежского в агрогородке Дашковка

Литургия: 6 января в 23.30 Божественная Литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Сухари

Литургия: 7 января в 09.00.

Службы в храмах Бобруйска

Никольский кафедральный собор; Георгиевский храм

6 января

17.00 — всенощное бдение

23.00 — Рождественская литургия. В кафедральном соборе проведет епископ Серафим.

7 января

09.00 — литургия.

17.00 — Великая вечерня.

Монастырь Жён Мироносиц, храм святого благоверного князя Александра Невского

6 января

23.30 — Рождественская литургия.

Расписание служб в других храмах можно узнать тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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