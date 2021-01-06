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Когда пройдут Рождественские богослужения в храмах Могилева и Бобруйска
06.01.2021 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завтра, 7 января, православные верующие будут праздновать Рождество. Однако службы в храмах проходят уже сегодня. Вот расписание в храмах Могилева, Могилевского района и Бобруйска.
Спасо-Преображенский кафедральный собор
Всенощное бдение — 6 января в 17.00.
Литургия архиерейским чином — в полночь 7 января.
Трехсвятительский собор
Всенощное бдение: 6 января в 17.00.
Литургия: 6 января в 23.00, 7 января в 09.00.
Свято-Никольский монастырь
Всенощное бдение и по окончании — литургия: 7 января в полночь.
Кресто-Воздвиженский (Борисо-Глебский) собор
Всенощное бдение: 6 января в 17.00.
Литургия: 7 января в полночь и в 09.00.
Храм Царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 21.00 .
Храм в честь преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение: 6 января в 21.00.
Литургия: 7 января в полночь.
Храм Казанской иконы Божией Матери.
Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 22.00.
Храм иконы Божией Матери «Всецарица».
Всенощное бдение: 6 января в 17.00.
Литургия: 7 января в 08.00.
Храм в честь святых Иоакима и Анны.
Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 22.00.
Молебен: 7 января в 10.00.
Службы в храмах Могилевского района
Свято-Покровский храм в агрогородке Вейно.
Всенощное бдение: 6 января в 17.00.
Литургия: 7 января в 08.30.
Свято-Троицкий храм в поселке Полыковичи.
Всенощное бдение и по окончании — литургия: 6 января в 23.00.
Праздничный молебен: 7 января в 08.00.
Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона в агрогородке Кадино
Всенощное бдение: 6 января в 18.00.
Литургия: 7 января в 08.30.
Храм Рождества Иоанна Крестителя в агрогородке Буйничи
Всенощное бдение: 6 января в 17.00.
Литургия — 7 января в полночь.
Храм Святой Троицы в агрогородке Восход
Всенощное бдение: 6 января в 16.00.
Литургия: 7 января в 08.30.
Акафист: 7 января в 16.00.
Храм святого равноапостольного князя Владимира в агрогородке Межисетки
Литургия: 6 января в 23.30.
Храм блаженной Матроны Московской в деревне Присно
Литургия: 6 января в 23.30.
Храм преподобного Сергия Радонежского в агрогородке Дашковка
Литургия: 6 января в 23.30 Божественная Литургия.
Храм Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Сухари
Литургия: 7 января в 09.00.
Службы в храмах Бобруйска
Никольский кафедральный собор; Георгиевский храм
6 января
17.00 — всенощное бдение
23.00 — Рождественская литургия. В кафедральном соборе проведет епископ Серафим.
7 января
09.00 — литургия.
17.00 — Великая вечерня.
Монастырь Жён Мироносиц, храм святого благоверного князя Александра Невского
6 января
23.30 — Рождественская литургия.
Расписание служб в других храмах можно узнать
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Службы в храмах проходят уже сегодня.
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