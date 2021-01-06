ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд Лондона отказался отпустить Ассанжа под залог

06.01.2021 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Магистрантский суд района Вестминистер в Лондоне отказал в просьбе адвокатов отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, его решено оставить в тюрьме.

© CC BY 2.0 / deltaenthalpy / Picture 104
Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Ассанж в 2010 году был обвинен в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании и скрывался с лета 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С того момента Ассанж находится в тюрьме строгого режима. Через месяц начались слушания по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks, а вскоре Штаты предъявили ему новые обвинения – в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи Ассанжа ему грозит 175 лет тюрьмы.

Но пока Ассанж находится в Британии – 4 января суд Лондона неожиданно отказал США в его экстрадиции. Американские адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение.

А в освобождении основателя WikiLeaks было отказано по той причине, что ранее он нарушал условия выхода под залог.

Рассмотрение апелляции, которую намереваются подать американские юристы, может занять многие месяцы, если не год.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ассанж останется в тюрьме как минимум до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция США по делу о его экстрадиции.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как будет работать общественный транспорт в Гомеле в Рождество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика