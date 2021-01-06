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Суд Лондона отказался отпустить Ассанжа под залог
06.01.2021 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Магистрантский суд района Вестминистер в Лондоне отказал в просьбе адвокатов отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог, его решено оставить в тюрьме.
Ассанж в 2010 году был обвинен в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании и скрывался с лета 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С того момента Ассанж находится в тюрьме строгого режима. Через месяц начались слушания по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks, а вскоре Штаты предъявили ему новые обвинения – в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи Ассанжа ему грозит 175 лет тюрьмы.
Но пока Ассанж находится в Британии – 4 января суд Лондона неожиданно отказал США в его экстрадиции. Американские адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение.
А в освобождении основателя WikiLeaks было отказано по той причине, что ранее он нарушал условия выхода под залог.
Рассмотрение апелляции, которую намереваются подать американские юристы, может занять многие месяцы, если не год.
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Ассанж останется в тюрьме как минимум до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция США по делу о его экстрадиции.
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