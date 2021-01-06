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В Беларуси начался второй этап репетиционного тестирования

06.01.2021 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. В стране с января пройдет второй этап репетиционного тестирования (РТ), сообщили в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

© Sputnik / Алексей Мальгавко
РИКЗ рассказал, что изменится в тестах ЦТ по математике и физике

Традиционно РТ проводится в три этапа. В учебном году 2020-2021 первое репетиционное тестирование прошло в октябре-декабре 2020 года, сейчас начался второй этап, который продлится до февраля, третье РТ можно будет сдать с марта по апрель.

Абитуриенты смогут также записаться на онлайн-тестирование, подготовка к выпуску которого скоро начнется в РИКЗ. Преимущество удаленного РТ в том, что результат можно увидеть сразу по завершению теста. Кроме того, в личном кабинете абитуриенты найдут консультационные материалы к заданиям.

"Если говорить о бланочном тестировании, то оно не только по содержательной части позволяет абитуриентам посмотреть свои пробелы в знаниях, но и отработать технологию тестирования. Чтобы абитуриент, когда приходит на ЦТ, мог полностью погрузиться в процесс подготовки ответов, ему ничего не мешало и не усложняло его работу, чтобы все ему было знакомо. Бланочное тестирование еще позволяет и психологически подготовиться, так как ты в реальных условиях это делаешь", - цитирует директора РИКЗ Юрия Миксюка БелТА.

Стоимость участия в репетиционном тестировании – 7,6 белорусский рублей за один предмет. Сюда входит также предоставление решений заданий теста после его сдачи, что абитуриент мог провести работу над ошибками.

Нововведения в ЦТ-2021

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Выпускные экзамены в белорусских школах могут совместить с ЦТ
Ранее стало известно, что выпускников школ, которые будут сдавать централизованное тестирование по математике и физике, ожидают некоторые новшества.

Так, по сравнению с предыдущими ЦТ по этим предметам, в обновленном тесте часть А сократится на два задания, а в части В их станет на два больше. Первая часть ЦТ по этим предметам раньше подразумевала выбор лишь одного правильного ответа из всех перечисленных, теперь же верных пунктов будет несколько.

Однако сами тесты сложнее не станут, уверяют в Минобразования. Пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая рассказала Sputnik, что от школьной программы задания ЦТ отличаться не будут.

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Теги: Минск
 
 
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Проверить свои силы перед сдачей ЦТ абитуриенты могут в три этапа, в текущем учебном году один уже состоялся: он проходил с октября по декабрь.
 
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