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В 2020 году более ста приговоров вынесено но политическим делам
06.01.2021 15:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В минувшем году в Беларуси судами было вынесено более ста приговоров по уголовным делам, которые правозащиники считают политически мотивированными.
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40 приговоров было вынесено в Минске, по 13 – в Гродненской и Гомельской областях, по 11 – Брестской и Витебской областях, 8 – в Минской области, 7 – в Могилевской. Наиболее суровый приговор получил житель Новогрудка Владимир Горох по делу о массовых беспорядках. Его приговорили к семи годам колонии усиленного режима.
166 человек признаны в Беларуси политическими заключенными. Уже к ноябрю общее число задержанных в Беларуси
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В минувшем году в Беларуси судами было вынесено более ста приговоров по уголовным делам, которые правозащиники считают политически мотивированными.
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