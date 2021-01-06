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В 2020 году более ста приговоров вынесено но политическим делам

06.01.2021 15:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В минувшем году в Беларуси судами было вынесено более ста приговоров по уголовным делам, которые правозащиники считают политически мотивированными.

Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна». По информации правозащитников, большая часть приговоров был вынесена по по статьям 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) и 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Также рассматривались дела по статьям 370 УК (надругательство над государственными символами), 369 УК (оскорбление представителя власти) 368 УК (оскорбление президента), 188 УК (клевета).

40 приговоров было вынесено в Минске, по 13 – в Гродненской и Гомельской областях, по 11 – Брестской и Витебской областях, 8 – в Минской области, 7 – в Могилевской. Наиболее суровый приговор получил житель Новогрудка Владимир Горох по делу о массовых беспорядках. Его приговорили к семи годам колонии усиленного режима.

166 человек признаны в Беларуси политическими заключенными. Уже к ноябрю общее число задержанных в Беларуси превысило 30 тысяч человек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшем году в Беларуси судами было вынесено более ста приговоров по уголовным делам, которые правозащиники считают политически мотивированными.
 
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