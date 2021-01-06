«Никто не умер». В барановичском онкодиспансере опровергают слухи о тяжелых последствиях ЧП с кислородом

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале белорусских медиков «Белые Халаты. News» появилась информация о том, что в Барановичском онкодиспансере «случилась кратковременная проблема с кислородом», а причины проблем «достоверно не известны». Что произошло в медучреждении, узнала Intех-press .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Ввиду проблем с кислородом возникла срочная необходимость перевода из больницы „тяжелых“ (кислородзависимых) пациентов. Вышестоящим руководством был согласован перевод: часть пациентов отправили в ГБ№ 1, часть в ГБ№ 2 (железнодорожная, профильная больница по Covid-19)», — сообщается в телеграм-канале. Также была информация о том, что «двое пациентов сразу после транспортировки скончались, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия».

Информацию о проблемах с кислородом Intex-press подтвердила одна из сотрудниц онкодиспансера. Она рассказала, что 4 января примерно в два часа ночи в диспансере вышли из строя несколько баллонов.

— Восемь человек на машинах скорой помощи были срочно переведены в другие отделения, где их можно было бы вновь подключить к кислороду, — сообщила женщина.

По ее словам, сейчас в онкодиспансере по факту случившегося проводится проверка.

Intex-press обратилась за комментарием к Леониду Володкевичу, заведующему этого онкодиспансером.

— У нас действительно была проблема с подачей кислорода, но это не из ряда вон выходящая ситуация, — рассказал Леонид Володкевич. — В срочном порядке, с помощью реанимационных машин, мы перевели несколько пациентов в другие больницы. Никто не пострадал и то, что два человека умерли — неправда. Ничего критического не случилось. Нуждающимся пациентам оперативно была организована кислородная подача.

По его словам, эта проблема возникла из-за «небольшого сбоя в системе подачи кислорода», и отметил, что «с любой техникой бывают проблемы».