«Я - хрупкая девушка, а он мужчина в толстой куртке». Мать-одиночку из Бреста судят за насилие над милиционером

Источник материала: Tut.by

6 января в Бресте начался суд над матерью-одиночкой Дарьей Поляковой. По версии обвинения, она «из мести применила в отношении сотрудника насилие, причинила ему физическую боль и побои и порвала куртку», пишет «Брестская газета» .



Фото: Брестская газета

Брестчанке Дарье Поляковой — 29 лет, она работает на одном из крупных пищевых предприятий Бреста. В 2019 году муж Поляковой умер, и она осталась одна с двумя маленькими детьми.

По версии обвинения, днем 25 октября прошлого года на улице Советской в Бресте Полякова, являясь участницей несанкционированной акции протеста, во время задержания другого участника акции она совершила насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел «из мести за выполнение милиционерами служебных обязанностей». Она громко кричала и причинила потерпевшему Алексею Горюнову «физическую боль и побои», а также порвала форменную куртку стоимостью 104 рубля 50 копеек — в форменной одежде по шву разошелся рукав.

На суде Дарья Полякова рассказала, что в тот день шла в гости. На Советской она услышала крики о помощи, какую-то суматоху и увидела, что задерживают Александра Сахарука, которого она давно знает и очень уважает — и Дарья, и Александр Михайлович являются членами профсоюза РЭП.

Она бросилась на помощь — признается, что «наверное, сработал инстинкт», — ведь Сахарук звал на помощь. Чуть позже ее вытащила из толпы руководитель областного отделения профсоюза РЭП Зинаида Михнюк. После этого Дарья пошла по своим делам, а на перекрестке Советской и проспекта Машерова была задержана за участие в акции протеста.

В суде Дарья сказала, что вину признает частично.

— Я не признаю, что сделала это из мести: куртка порвалась, когда Зинаида меня отвела. В тот момент, когда порвался рукав, моих рук на его рукаве не было, — сказала Полякова.

— Но вы понимали, что своими действиями могли причинить сотруднику милиции боль? — спросил у нее гособвинитель.

— Я — хрупкая девушка, около 50 кг веса. А там взрослый мужчина, в толстой куртке, — ответила обвиняемая и немного отошла от трибуны, чтобы все участники процесса и его зрители смогли увидеть, что она миниатюрная.

Пострадавший Алексей Горюнов пояснил суду, что в тот день нес службу на Советской. Его коллеги увидели Александра Сахарука, который уже попадал в поле зрения сотрудников милиции на предыдущих акциях протеста, но тогда ему удалось уйти. Поступила команда задержать мужчину.

— Мы взяли его под руки, он начал вырываться, расстегнул куртку, достал бело-красно-белый флаг, начал выкрикивать «Жыве Беларусь». На его крики начали сбегаться женщины, которые оттягивали сотрудников, одна из них была Полякова, — пояснил милиционер.

Вместе с тем он заявил, что не может утверждать, что куртка порвалась из-за ее действий.

Никаких претензий у милиционера к обвиняемой нет: удары она ему не наносила, а когда сжимала руку, причинила «незначительную» боль. По его словам, во время очной ставки Полякова перед ним извинилась.

Материальных затрат из-за порванной куртки он не понес.

Свидетелями на суде выступили Александр Сахарук, Зинаида Михнюк и два милиционера.

Сахарук пояснил, что во время своего задержания он не видел, кто, кого и за что тянул, но поблагодарил всех женщин, которые пытались его «отбить», за мужество и отвагу, а суд попросил снисходительно отнестись к Дарье Поляковой.

Зинаида Михнюк, которая, кстати, изначально тоже была подозреваемой по статье 364 за инцидент с порванным рукавом, а теперь находится в статусе свидетеля, пояснила суду, что в тот день встретилась с Дарьей на Гоголя: та шла к сестре, а Михнюк — по своим делам. Выйдя на Советскую, они услышали крики, быстро поняли, что кого-то задерживают, Дарья крикнула: «Это дядя Саша!» и побежала к толпе. Зинаида тоже подошла к скоплению людей и вытащила Дарью.

«Я сказала ей, что дяде Саше мы все равно уже ничем не поможем, а милиционеров трогать нельзя», — сказала Михнюк.

В материалах дела содержится исковое заявление прокурора Бреста Андрея Володько, который при постановлении обвинительного приговора просит взыскать с Поляковой в пользу УВД Брестского облисполкома стоимость порванной куртки — 104 рубля 50 копеек.

Судья Святослав Калина поинтересовался у Дарьи Поляковой, признает ли она это исковое требование. Та ответила, что не признает, поскольку не считает себя виновной в том, что куртка порвалась.

В суде объявлен перерыв до 15 января.

Дарья Полякова на свободе, она — под подпиской о невыезде.