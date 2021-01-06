|
«Я - хрупкая девушка, а он мужчина в толстой куртке». Мать-одиночку из Бреста судят за насилие над милиционером
06.01.2021 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 января в Бресте начался суд над матерью-одиночкой Дарьей Поляковой. По версии обвинения, она «из мести применила в отношении сотрудника насилие, причинила ему физическую боль и побои и порвала куртку», пишет
Брестчанке Дарье Поляковой — 29 лет, она работает на одном из крупных пищевых предприятий Бреста. В 2019 году муж Поляковой умер, и она осталась одна с двумя маленькими детьми.
По версии обвинения, днем
На суде Дарья Полякова рассказала, что в тот день шла в гости. На Советской она услышала крики о помощи, какую-то суматоху и увидела, что задерживают Александра Сахарука, которого она давно знает и очень уважает — и Дарья, и Александр Михайлович являются членами профсоюза РЭП.
Она бросилась на помощь — признается, что «наверное, сработал инстинкт», — ведь Сахарук звал на помощь. Чуть позже ее вытащила из толпы руководитель областного отделения профсоюза РЭП Зинаида Михнюк. После этого Дарья пошла по своим делам, а на перекрестке Советской и проспекта Машерова была задержана за участие в акции протеста.
В суде Дарья сказала, что вину признает частично.
— Я не признаю, что сделала это из мести: куртка порвалась, когда Зинаида меня отвела. В тот момент, когда порвался рукав, моих рук на его рукаве не было, — сказала Полякова.
— Но вы понимали, что своими действиями могли причинить сотруднику милиции боль? — спросил у нее гособвинитель.
— Я — хрупкая девушка, около 50 кг веса. А там взрослый мужчина, в толстой куртке, — ответила обвиняемая и немного отошла от трибуны, чтобы все участники процесса и его зрители смогли увидеть, что она миниатюрная.
Пострадавший Алексей Горюнов пояснил суду, что в тот день нес службу на Советской. Его коллеги увидели Александра Сахарука, который уже попадал в поле зрения сотрудников милиции на предыдущих акциях протеста, но тогда ему удалось уйти. Поступила команда задержать мужчину.
— Мы взяли его под руки, он начал вырываться, расстегнул куртку, достал бело-красно-белый флаг, начал выкрикивать «Жыве Беларусь». На его крики начали сбегаться женщины, которые оттягивали сотрудников, одна из них была Полякова, — пояснил милиционер.
Вместе с тем он заявил, что не может утверждать, что куртка порвалась из-за ее действий.
Никаких претензий у милиционера к обвиняемой нет: удары она ему не наносила, а когда сжимала руку, причинила «незначительную» боль. По его словам, во время очной ставки Полякова перед ним извинилась.
Материальных затрат из-за порванной куртки он не понес.
Свидетелями на суде выступили Александр Сахарук, Зинаида Михнюк и два милиционера.
Сахарук пояснил, что во время своего задержания он не видел, кто, кого и за что тянул, но поблагодарил всех женщин, которые пытались его «отбить», за мужество и отвагу, а суд попросил снисходительно отнестись к Дарье Поляковой.
Зинаида Михнюк, которая, кстати, изначально тоже была подозреваемой по статье 364 за инцидент с порванным рукавом, а теперь находится в статусе свидетеля, пояснила суду, что в тот день встретилась с Дарьей на Гоголя: та шла к сестре, а Михнюк — по своим делам. Выйдя на Советскую, они услышали крики, быстро поняли, что кого-то задерживают, Дарья крикнула: «Это дядя Саша!» и побежала к толпе. Зинаида тоже подошла к скоплению людей и вытащила Дарью.
«Я сказала ей, что дяде Саше мы все равно уже ничем не поможем, а милиционеров трогать нельзя», — сказала Михнюк.
В материалах дела содержится исковое заявление прокурора Бреста Андрея Володько, который при постановлении обвинительного приговора просит взыскать с Поляковой в пользу УВД Брестского облисполкома стоимость порванной куртки — 104 рубля 50 копеек.
Судья Святослав Калина поинтересовался у Дарьи Поляковой, признает ли она это исковое требование. Та ответила, что не признает, поскольку не считает себя виновной в том, что куртка порвалась.
В суде объявлен перерыв до 15 января.
Дарья Полякова на свободе, она — под подпиской о невыезде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я - хрупкая девушка, а он мужчина в толстой куртке». Мать-одиночку из Бреста судят за насилие над милиционером
Никаких претензий у милиционера к обвиняемой нет: удары она ему не наносила, а когда сжимала руку, причинила «незначительную» боль. По его словам, во время очной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)