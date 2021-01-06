Среди задержанных вчера в минском Уручье - глава Ассоциации рекламных организаций Валерий Боднарь

Источник материала: Tut.by

Среди задержанных 5 января на улице Ложинской в Минске — глава Ассоциации рекламных организаций Валерий Боднарь. Об этом TUT.BY рассказал его сын. Мужчину уже осудили, он арестован на 10 «суток».



Валерий Боднарь. Фото: фейсбук

О задержании исполнительного директора Ассоциации рекламных организаций Валерия Боднаря рассказал его старший сын Максим.

— Вчера я увидел вечером в телеграм-канале, что на Ложинской — задержания. Там живут мои мать с отцом. Я позвонил матери, чтобы проверить, все ли в порядке. Мама встревожилась, что отец недавно вышел из дома, но долго не возвращается. И в тот же момент мне пришло сообщение от отца, что он — в Первомайском РУВД. После этого доступа к телефону у него уже не было.

Родные Валерия Боднаря вчера вечером съездили к РУВД, однако никаких подробностей узнать не смогли. Сегодня они попали на заседание суда.

— Данные в протоколе и показания отца сильно различаются. Милиция считает, что он участвовал в марше — несколько десятков человек шли по району и кричали «Жыве Беларусь». У отца показания, что он возвращался через двор со своей ежедневной прогулки — у него проблемы со здоровьем, врачи рекомендовали гулять. При нем не было никакой атрибутики. Он не согласился с обвинением.

Главу Ассоциации рекламных организаций осудили по ч.1 ст. 23.34 КоАП, наказание — 10 «суток» ареста. По информации близких, он на Окрестина.

— Мы успели немного с ним пообщаться. Сказал, что цел, настроение боевое, не унывает, — рассказал сын Максим.