Мингорисполком: «Океан» не меняет ни формат, ни собственника, ни арендатора

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали, что на месте магазина «Океан», возможно, откроется «Виталюр». В Мингорисполкоме рассказали, что магазин не меняет формат и собственника. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: TUT.BY

Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова рассказала, что магазин не меняет ни формат, ни собственника, ни арендатора.

— Все в порядке. Дело в том, что это помещение находится в государственной собственности и оно сдано в аренду обществу с дополнительной ответственностью «Магазин «Океан». Если магазин отказывается от аренды, то тогда это помещение отправится на аукцион. Но «Океан» не собирается отказываться от аренды, как сообщила мне его директор. К тому же сам «Океан» не может сдать помещение другому юрлицу, — сказала Емельянова.

Напомним, о том, что на месте «Океана» может появиться «Виталюр», мы писали в конце 2020 года. Ритейлер ничего не комментирует, хотя чуть раньше на сайте компании адрес по Козлова, 2, где находится универсам, был отмечен в разделе «строящиеся объекты», а в магазин по этому адресу «Виталюр» набирал персонал. Директор «Океана» также отказалась от комментариев. Закусочная по-соседству с магазином закрылась 31 декабря на ремонт, но в этом помещении уже не откроется. Эта часть также принадлежит «Океану».

После новостей о закрытии магазина минчане даже написали петицию, в которой просят сохранить в интерьере металлическую отделку стен — «чешую». Ее подписало более 900 человек.