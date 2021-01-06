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Мингорисполком: «Океан» не меняет ни формат, ни собственника, ни арендатора
06.01.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно мы рассказывали, что на месте магазина «Океан», возможно, откроется «Виталюр». В Мингорисполкоме рассказали, что магазин не меняет формат и собственника. Об этом сообщает агентство «
Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова рассказала, что магазин не меняет ни формат, ни собственника, ни арендатора.
— Все в порядке. Дело в том, что это помещение находится в государственной собственности и оно сдано в аренду обществу с дополнительной ответственностью «Магазин «Океан». Если магазин отказывается от аренды, то тогда это помещение отправится на аукцион. Но «Океан» не собирается отказываться от аренды, как сообщила мне его директор. К тому же сам «Океан» не может сдать помещение другому юрлицу, — сказала Емельянова.
Напомним, о том, что на месте «Океана» может появиться «Виталюр», мы
После новостей о закрытии магазина минчане даже написали петицию, в которой просят сохранить в интерьере металлическую отделку стен — «чешую». Ее подписало более 900 человек.
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Недавно мы рассказывали о том, что на месте магазина «Океан», возможно, откроется «Виталюр». В Мингорисполкоме рассказали, что магазин не меняет формат и...
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