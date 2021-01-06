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Сколько сотрудников работают и сколько уволились: в Сети появился документ, как утверждается, со статистикой МВД
06.01.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива BYPOL
Аналитический обзор по кадровым вопросам за первые девять месяцев прошлого года за подписью начальника управления координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы МВД полковника милиции А.Ф. Мазура датирован 15 октября 2020 года. TUT.BY не смог подтвердить подлинность документа.
Если верить ему, общая штатная численность аттестованного состава органов внутренних дел в Беларуси насчитывает чуть более 46 тысяч человек. Как сообщается, эта цифра не включает гражданский персонал и «солдат-срочников», проходящих службу во внутренних войсках. При этом цифрой общей списочной численности в документе значится 40,5 тысячи человек.
Как рассказала BYPOL, в документе говорится и о количестве сотрудников отдельных подразделений МВД. Так, выше всего численность департамента охраны — 11,5 тысяч человек. Дальше идут внутренние войска (6,7 тысячи без учета «срочников»), департамент исполнения наказаний (5,4 тысячи), ГАИ (более 3,3 тысячи), участковые милиционеры (чуть более 3 тысяч), сотрудники уголовного розыска (2,4 тысячи), ППС (почти 2,1 тысячи), оперативно-дежурная служба (1,1 тысячи) и другие.
В документе также содержится информация и о сокращении личного состава. В частности, там утверждается, что всего за первые девять месяцев прошлого года из структур МВД уволились почти 2,1 тысячи человек, причем более тысячи из них — с июля по сентябрь. Также отмечаются некоторые существенные изменения, которые произошли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года:
Как сообщается, количество совершенных милиционерами противоправных деяний за первые девять месяцев прошлого года является самым низким как минимум за последние десять лет.
TUT.BY попытался узнать у МВД, насколько данные о численности личного состава, указанные в публикации BYPOL, соответствуют действительности, а также существует ли на самом деле управление координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы под руководством полковника милиции Александра Мазура. К сожалению, в пресс-службе министерства на наши вопросы отвечать отказались.
Напомним, TUT.BY уже
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Сколько сотрудников работают и сколько уволились: в Сети появился документ, как утверждается, со статистикой МВД
В документе, подлинность которого не подтверждена, сообщаются данные об общей штатной численности в структурах МВД, а также некоторая другая статистика.
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