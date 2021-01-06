КГК держит на контроле своевременную выплату зарплат в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Комитет государственного контроля внимательно следит за своевременностью выплаты в Беларуси заработных плат, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вопрос своевременности выплаты заработной платы находится в КГК на постоянном контроле посредством мониторингов, при проведении проверок, тематических телефонных линий, а также в ходе изучения обращений граждан", – сказали в КГК.

Там также отметили, что в минувшем году на эту тему в комитет поступило 58 обращений белорусов.

По информации ведомства, в результате контрольных мероприятий в 2020-м за нарушение сроков выплаты зарплаты штрафы получили 213 юридических и 219 физических лиц. Кроме того, по материалам КГК к административной ответственности виновные привлекались и по линии Департамента госинспекции труда.

В КГК отметили, что тематические "горячие линии" по вопросам зарплат уже состоялись и в текущем году: в Витебской области на просрочку расчетов пожаловались 13 граждан (в основном работники сельхозорганизаций), в Гомельской – трое.