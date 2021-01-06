«Оттолкнул ногой, чтобы увеличить дистанцию». В МВД прокомментировали вчерашние задержания во дворах

Источник материала: Tut.by

Милиция называет видео задержаний 5 января в минских дворах «провокационными видеонарезками». Версия событий от МВД изложена на сайте ведомства.

«В Уручье собралась группа людей с незарегистрированной символикой и устроила во дворе шумное шествие. „Гуляющие“ под громкую музыку и крики светили в окна домов фонариками и лазерами, не забывая при этом проводить демонстративные фотосессии для последующего распространения в интернете.

Сотрудники милиции оперативно реагировали на сообщения граждан о происходящей в их дворе вакханалии и задерживали наиболее активных нарушителей общественного порядка», — сообщает МВД.

Комментирует милиция и видео из Новой Боровой (напомним, в руках у неизвестного во время задержания людей видели оружие).

«К сожалению, кадров, демонстрирующих, что же этому предшествовало, для просмотра не предложено: компания молодых людей развешивала незарегистрированную символику. Увидев правоохранителей, бросилась врассыпную. Один из сотрудников, крикнув: „Милиция“, догнал девушку. Мужчины, которые находились в это время во дворе, стали его оскорблять и попытались освободить задержанную. В ответ милиционер в очередной раз предупредил о неправомерности действий собравшихся, затем достал травматическое оружие, оттолкнул ногой приближающегося к нему мужчину, чтобы увеличить дистанцию, и до прибытия патрульной группы контролировал ситуацию».

По данным МВД, 5 января задержали 25 человек.

«Стоит напомнить, что проведение подобных дворовых перформансов нарушает спокойствие других граждан и расценивается как организация несанкционированного мероприятия с использованием незарегистрированной символики.

Милиция не впервые реагирует на сборы во дворах, в том числе под предлогом „чаепития“, и многократно предупреждала граждан о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях. Но некоторые жители игнорируют предупреждения и по-прежнему продолжают в них участвовать».