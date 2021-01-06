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В Солигорске открыли самый крутой в области крытый теннисный манеж

06.01.2021 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорске 5 января торжественно открыли крытый теннисный манеж на территории спортивного комплекса «Шахцёр». Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия», рассказал, кто здесь будет заниматься.


Фото: Kurjer.info

Аналогов этому сооружению в Минской области нет. В манеже есть три корта, на которых можно не только тренироваться, но и проводить республиканские соревнования спортсменов-профессионалов.

Гендиректор «Беларуськалия» заверил, что из одаренных детей будут сформированы группы бесплатного обучения.

 
 
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Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия», рассказал, кто здесь будет заниматься.
 
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