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Обновлен рейтинг самых привлекательных паспортов
06.01.2021 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Белорусский паспорт занял 70-е место в обновленном рейтинге привлекательности паспортов.
Возможности граждан разных стран по традиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Самым престижным оказалось гражданство Японии: с паспортом этой страны можно беспрепятственно попасть в 191 страну. На втором месте Сингапур (190 государств), третье место делят Германия и Южная Корея (по 189 государств). Также среди лидеров ожидаемо оказались страны ЕС, США и Канада.
Белорусский паспорт расположился на 70-й строчек, которую делит с Китаем и Казахстаном. Белорусы, китайцы и казахи могут без виз попасть в 75 стран.
ID-карты и новые возможности
Напомним, в МВД обещают, что в ближайшее время граждане Беларуси смогут получить
© Sputnik / Виктор Толочко
Для использования внутри страны уполномоченные органы будут выдавать ID-карты. По внешнему виду они напоминают водительские удостоверения с цветной цифровой фотографией владельца и персональными сведениями, а также содержат изображение подписи. На обратной стороне документа будет размещена черно-белая фотография меньшего размера и QR-код, который защитит карту от подделок.
Что касается биометрического паспорта, то он внешне не будет сильно отличаться от привычного синего документа. Лишь небольшой знак, размещенный на обложке укажет о новом формате, а внутри появится поликарбонатная персонализированная страница с чипом, в котором будет хранится биометрическая информация (отпечатки пальцев).
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Белорусский паспорт, который позволяет въехать без визы в 75 стран, делит 70-е место с Китаем и Казахстаном.
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