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Участникам дорожного движения следует учитывать погодные условия

06.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мокрый снег, гололедица, туман - такой прогноз на ближайшие дни значительно осложнит ситуацию на дорогах Минска и области. Поэтому Госавтоинспекция настойчиво рекомендует водителям учитывать погодные условия во время движения. Следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Особенно внимательными необходимо быть во время движения через мост, путепровод или на закруглениях автодорог.

Дополнительная бдительность и водителям, и пешеходам понадобится в темное время суток - туман еще больше ухудшает видимость. Необходимо обозначать себя светоотражающими элементами. Ближе к выходным будет морозно и снежно. Это обстоятельство также осложнит дорожную ситуацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Мокрый снег, гололедица, туман - такой прогноз на ближайшие дни значительно осложнит ситуацию на дорогах Минска и области. Поэтому Госавтоинспекция настойчиво...
 
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