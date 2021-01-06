Участникам дорожного движения следует учитывать погодные условия

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Мокрый снег, гололедица, туман - такой прогноз на ближайшие дни значительно осложнит ситуацию на дорогах Минска и области. Поэтому Госавтоинспекция настойчиво рекомендует водителям учитывать погодные условия во время движения. Следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Особенно внимательными необходимо быть во время движения через мост, путепровод или на закруглениях автодорог.

Дополнительная бдительность и водителям, и пешеходам понадобится в темное время суток - туман еще больше ухудшает видимость. Необходимо обозначать себя светоотражающими элементами. Ближе к выходным будет морозно и снежно. Это обстоятельство также осложнит дорожную ситуацию.