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Столичную школу №164 торжественно открыли после тепловой модернизации

06.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После тепловой модернизации сегодня торжественно открыли столичную школу №164. Во время ремонта в учебном заведении обновили фасад, заменили старые окна и отремонтировали крышу. Реконструкция затронула и внутренние помещения - классы и спортивный зал. Все работы велись полгода. На время планового капремонта школьники занимались в соседних учреждениях образования.

В школе занимаются более тысячи учеников. Для них - оснащенные современным оборудованием кабинеты, работают кружки и спортивные секции. Активно развивают в учебном заведении математический и химико-биологический профили. В планах на этот год - ремонт в средней школе №17 и в нескольких детских садах Ленинского района.

 
 
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После тепловой модернизации сегодня торжественно открыли столичную школу №164. Во время ремонта в учебном заведении обновили фасад, заменили старые окна и...
 
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