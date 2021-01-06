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Лучшие социальные работники Минской области получили награды

06.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие работники социальной службы Минской области по случаю своего профессионального праздника получили награды. Во время торжественной церемонии обозначили и перспективы отрасли. Активнее будут использоваться современные цифровые технологии. Социальный работник с планшетом сможет быстрее прийти на помощь и сделать жизнь детей, пожилых, либо людей с ограниченными возможностями более комфортным. Особое внимание в этом году и многодетным семьям (их в Минской области уже почти 20 тысяч), это и материнский капитал. Что касается занятости населения, в прошлом году трудоустроено более 16 тысяч человек, многие прошли переобучение. Оказали и большую помощь одиноким людям, которые живут в отдаленных деревнях центрального региона.

Отметим, система работы, занятости и социальной защиты Минской области одна из самых многочисленных в нашей стране. Здесь работают более 7 тысяч человек.

 
 
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Лучшие работники социальной службы Минской области по случаю своего профессионального праздника получили награды. Во время торжественной церемонии обозначили и...
 
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