Белорусский профсоюз работников здравоохранения определил список делегатов народного форума

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В стране продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Белорусский профсоюз работников здравоохранения сегодня определил список делегатов народного форума. Среди них - 22 человека. Это главы больниц, заведующие отделениями, врачи, медсестры, юристы и экономисты, которые работают в сфере здравоохранения, представители медицинских вузов.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "Это наиболее опытные специалисты, которые работают не первый год, знают систему здравоохранения изнутри, которые могут внести предложения на ВНС. Они могут внести предложения, чтобы мы совершенствовали систему здравоохранения, чтобы мы понимали те процессы, которые происходят в обществе. Это веховое событие - ВНС позволит нам наметить те пути движения в обществе, развитии системы здравоохранения, чтобы мы двигались вперед и созидали нашу страну, нашу Республику Беларусь".

Валентина Васютина, ведущий инженер по охране труда Минского городского клинического онкологического диспансера: "Что хотелось бы? Наверное, чтобы были подняты вопросы молодежной политики. Вопросы обеспечения жильем молодых работников стоят очень остро. Я - председатель профкома, ко мне постоянно обращаются молодые специалисты, пришедшие в учреждение, об обеспечении их общежитием, а также арендным жильем. Хотелось бы, чтобы эти вопросы были подняты и были положительно решены"

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля и соберет 2700 участников и приглашенных. На повестке - основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшую пятилетку.