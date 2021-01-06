Белорусская Православная церковь получила предупреждение от уполномоченного по делам религии

Источник материала: Tut.by

Белорусская православная церковь в конце ноября получила предупреждение от уполномоченного по делам религии и национальностей. Об этом говорится в документе, который выложил у себя в блоге известный российский публицист и блогер протодиакон Андрей Кураев.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выложенный Кураевым документ — скриншот письма предстоятеля БПЦ митрополита Минского и Заславского Вениамина другому церковному иерарху — архиепископу Гродненскому и Волковысскому Артемию.

В письме сказано, что 27 ноября 2020 года уполномоченный по делам религии и национальностей вынес предупреждение в адрес Белорусской православной церкви. В связи с чем было вынесено предупреждение, конкретно не поясняется. В письме лишь отмечается, что «в тексте полученного предупреждения указывается на неукоснительную обязанность религиозных организаций соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, регулирующего их деятельность». В качестве такого рода нормативных актов приводятся статья 16 Конституции и статья 8 Закона «О свободе совести и религиозных организациях». В последней содержится положение, по которому в случае, если религиозной организации за год было вынесено два и более предупреждения, регистрирующий орган имеет право через суд потребовать запрещения ее деятельности на территории нашей страны.



Фото: Андрей Кураев/Facebook

Митрополит Вениамин просит владыку Артемия обеспечить во вверенной ему епархии соблюдение белорусского законодательства, а также «решений и позиции Синода Белорусской православной церкви».

Напомним, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий во время августовских событий резко осуждал насилие как в официальных воззваниях, так и с церковного амвона .

«Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду! О том, что так нельзя поступать тем, кто считает себя православным христианином, предупреждали наши священники, взывавшие к их совести и напоминавшие Заповеди Божии! Но, к сожалению, их слушали в последнюю очередь», — писал владыка Артемий в своем послании к верующим в августе прошлого года.

Официальное предупреждение от Генеральной прокуратуры о недопустимости нарушения закона в ноябре получил пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин. Оно касалось комментария действий силовиков по разрушению мемориала Роману Бондаренко, которое Лепин разместил в соцсетях. В прокуратуре указали, что подобные высказывания противоречат Конституции и Закону «О свободе совести и религиозных организациях» и повышают уровень напряженности в обществе.

Диакон Андрей Кураев — российский публицист и церковный блогер. В самом конце прошлого года решением церковного суда он был лишен сана за некоторые свои публикации и высказывания. Решение вступит в силу после его утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом.