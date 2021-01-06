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Белорусская Православная церковь получила предупреждение от уполномоченного по делам религии
06.01.2021 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская православная церковь в конце ноября получила предупреждение от уполномоченного по делам религии и национальностей. Об этом говорится в документе, который
Выложенный Кураевым документ — скриншот письма предстоятеля БПЦ митрополита Минского и Заславского Вениамина другому церковному иерарху — архиепископу Гродненскому и Волковысскому Артемию.
В письме сказано, что 27 ноября 2020 года уполномоченный по делам религии и национальностей вынес предупреждение в адрес Белорусской православной церкви. В связи с чем было вынесено предупреждение, конкретно не поясняется. В письме лишь отмечается, что «в тексте полученного предупреждения указывается на неукоснительную обязанность религиозных организаций соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, регулирующего их деятельность». В качестве такого рода нормативных актов приводятся статья 16 Конституции и статья 8 Закона «О свободе совести и религиозных организациях». В последней содержится положение, по которому в случае, если религиозной организации за год было вынесено два и более предупреждения, регистрирующий орган имеет право через суд потребовать запрещения ее деятельности на территории нашей страны.
Митрополит Вениамин просит владыку Артемия обеспечить во вверенной ему епархии соблюдение белорусского законодательства, а также «решений и позиции Синода Белорусской православной церкви».
Напомним, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий во время августовских событий резко
«Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду! О том, что так нельзя поступать тем, кто считает себя православным христианином, предупреждали наши священники, взывавшие к их совести и напоминавшие Заповеди Божии! Но, к сожалению, их слушали в последнюю очередь», — писал владыка Артемий в своем послании к верующим в августе прошлого года.
Официальное предупреждение от Генеральной прокуратуры о недопустимости нарушения закона в ноябре
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