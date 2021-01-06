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«Мы гуляем». В Минске вновь появились девушки с БЧБ-зонтиками

06.01.2021 19:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду в Минске на прогулку вышли девушки с БЧБ-зонтиками. Это был их первый выход в новом, 2021 году. В этот раз девушки «осваивали пространство» Троицкого предместья. Смотрите, как это было.









 
Теги: Минск
 
 
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В этот раз девушки «осваивали пространство» Троицкого предместья.
 
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