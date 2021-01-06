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«И этого - тоже». Поговорили с жителем Новой Боровой, который после грубого задержания оказался в БСМП
06.01.2021 20:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виктор Мороз — житель квартала «Форрест» в Новой Боровой, который заступился за задержанную женщину во дворе своего дома 5 января. Неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, ударил его ногой. После этого мужчину задержали и продолжили бить неизвестные. Сейчас Мороз находится в БСМП, он рассказал TUT.BY, как все происходило.
Виктор Мороз сейчас в БСМП в отделении хирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. Когда его вынесли за забор в Новой Боровой, говорит Мороз, то «несколько раз ударили в живот и много раз в затылок, из-за этого — сотрясение». Примерно к полуночи Виктора привезли в РУВД, там его не били, но он почувствовал себя плохо, появилась тошнота, в 4 утра мужчине вызвали скорую, в 6 утра он поступил в БСМП.
— На улице мы оказались случайно, часов в 10 вечера решили прогуляться перед сном. Долго собирались с ребенком — не могли одеть, а когда вышли, то было уже поздно. Мы минут 20 гуляли во дворе, а потом все началось. Я не видел, что происходило, видел только как бежит моя соседка, а за ней — мужчины. Ее один схватил за куртку — остальное видно по камерам.
По словам Мороза, неизвестные мужчины не говорили что они из милиции ни в тот момент, когда бежали за женщиной, ни в тот момент, когда достали оружие.
— Я подошел поинтересоваться, что происходит, на что получил несколько ударов в живот и угрозы оружием. Я позвонил милицию, озвучил, что мужчина достал пистолет. Тогда эти двое сказали, что они вроде как из милиции, я ответил, что это не совсем похоже на действия милиционеров, попросил показать документы или хотя бы представиться. Они этого сделать не захотели, ответили мне в грубой форме, — рассказывает Мороз.
Виктор Мороз говорит, что позвонил еще раз в милицию и в этот момент увидел, как через забор перепрыгнули и подбежали 9 или 10 неизвестных в масках.
— Эти двое [неизвестные в масках, задержавшие девушку] сказали: «И этого тоже» и меня начали заламывать. Я спросил, что я сделал, на это мне ответили, мол, поедем на беседу. Я готов был пойти сам, если бы это были милиционеры, поэтому просил их представиться. Но они сказали, что не обязаны. Начали заламывать, потом понесли, потом стали, скажем так, куражиться.
В Первомайском РУВД на Мороза составили протокол по статье 23.34 КоАП, в котором было написано, что он среди 30 человек участвовал в шествии с флагом и кричал «Жыве Беларусь», «Уходи».
— Я сказал, что подписывать эту чушь не буду.
В РУВД он был со своей соседкой из Новой Боровой, но встретил там и людей с улиц Ложинской и Городецкой.
По словам местных жителей, задержанная соседка — мать-одиночка, сегодня ее осудили по статье 23.34 КоАП и дали штраф — 30 базовых. Когда она вышла с Окрестина, ее снова задержали и повезли в РУВД. Как рассказывают соседи Светланы, дело в суд не передали, сказали, что женщина останется в РУВД до 9 января.
Напомним, 5 января во дворах Минска прошли
В МВД назвали опубликованные видео «провокационными видеонарезками», а удар ногой в живот нужен был для того, «чтобы увеличить дистанцию», оружие было «травматическое», все остальное — милиционер «контролировал ситуацию до прибытия патрульной группы».
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«И этого - тоже». Поговорили с жителем Новой Боровой, который после грубого задержания оказался в БСМП
Виктор Мороз - житель квартала «Форрест», что Новой Боровой, который вступился за задержанную женщину во дворе своего дома 5 января. Неизвестный мужчина в маске,...
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