«И этого - тоже». Поговорили с жителем Новой Боровой, который после грубого задержания оказался в БСМП

Источник материала: Tut.by

Виктор Мороз — житель квартала «Форрест» в Новой Боровой, который заступился за задержанную женщину во дворе своего дома 5 января. Неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, ударил его ногой. После этого мужчину задержали и продолжили бить неизвестные. Сейчас Мороз находится в БСМП, он рассказал TUT.BY, как все происходило.



Скриншот видео, которое прислали местные жители

Виктор Мороз сейчас в БСМП в отделении хирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. Когда его вынесли за забор в Новой Боровой, говорит Мороз, то «несколько раз ударили в живот и много раз в затылок, из-за этого — сотрясение». Примерно к полуночи Виктора привезли в РУВД, там его не били, но он почувствовал себя плохо, появилась тошнота, в 4 утра мужчине вызвали скорую, в 6 утра он поступил в БСМП.

— На улице мы оказались случайно, часов в 10 вечера решили прогуляться перед сном. Долго собирались с ребенком — не могли одеть, а когда вышли, то было уже поздно. Мы минут 20 гуляли во дворе, а потом все началось. Я не видел, что происходило, видел только как бежит моя соседка, а за ней — мужчины. Ее один схватил за куртку — остальное видно по камерам.

По словам Мороза, неизвестные мужчины не говорили что они из милиции ни в тот момент, когда бежали за женщиной, ни в тот момент, когда достали оружие.

— Я подошел поинтересоваться, что происходит, на что получил несколько ударов в живот и угрозы оружием. Я позвонил милицию, озвучил, что мужчина достал пистолет. Тогда эти двое сказали, что они вроде как из милиции, я ответил, что это не совсем похоже на действия милиционеров, попросил показать документы или хотя бы представиться. Они этого сделать не захотели, ответили мне в грубой форме, — рассказывает Мороз.

Виктор Мороз говорит, что позвонил еще раз в милицию и в этот момент увидел, как через забор перепрыгнули и подбежали 9 или 10 неизвестных в масках.

— Эти двое [неизвестные в масках, задержавшие девушку] сказали: «И этого тоже» и меня начали заламывать. Я спросил, что я сделал, на это мне ответили, мол, поедем на беседу. Я готов был пойти сам, если бы это были милиционеры, поэтому просил их представиться. Но они сказали, что не обязаны. Начали заламывать, потом понесли, потом стали, скажем так, куражиться.



Скриншот видео, которое прислали местные жители

В Первомайском РУВД на Мороза составили протокол по статье 23.34 КоАП, в котором было написано, что он среди 30 человек участвовал в шествии с флагом и кричал «Жыве Беларусь», «Уходи».

— Я сказал, что подписывать эту чушь не буду.

В РУВД он был со своей соседкой из Новой Боровой, но встретил там и людей с улиц Ложинской и Городецкой.

По словам местных жителей, задержанная соседка — мать-одиночка, сегодня ее осудили по статье 23.34 КоАП и дали штраф — 30 базовых. Когда она вышла с Окрестина, ее снова задержали и повезли в РУВД. Как рассказывают соседи Светланы, дело в суд не передали, сказали, что женщина останется в РУВД до 9 января.

Напомним, 5 января во дворах Минска прошли задержания . В Новой Боровой неизвестные в масках угрожали оружием людям, которые заступились за задержанную девушку.

В МВД назвали опубликованные видео «провокационными видеонарезками», а удар ногой в живот нужен был для того, «чтобы увеличить дистанцию», оружие было «травматическое», все остальное — милиционер «контролировал ситуацию до прибытия патрульной группы».