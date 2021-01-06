ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итоги за прошлый год подводит Белтелерадиокомпания

06.01.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Так, в интернете наш контент бьет рекорды по просмотрам  и попадает в топ YouTube, а подписчики в социальных сетях Агентства теленовостей за три месяца выросли на сотни тысяч. Популярность сайта tvr.by (а именно количество просмотров  в сравнении с 2019 годом) выросло до 71 миллиона. Активнее всего наши ресурсы посещали в августе и декабре.  

В трендах интернета

За прошедший год в топ видео YouTube-канала АТН  вышли сразу три видеоматериала.  Это общение Александра Лукашенко с коллективом Белгипса - сюжет набрал почти 700  тысяч просмотров. На втором месте оказались концерты "Славянского базара в Витебске". А завершает топ интервью президента  украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Прирост подписчиков на YouTube-канале АТН составил за год 54 тысячи пользователей, а в "Фейсбуке" наши новости читают уже более 100 тысяч человек. Всего же за прошлый год видео на нашем YouTube-канале посмотрели свыше 30 миллионов раз, а наши материалы четыре раза оказывались в трендах видеохостинга. Что ж, интерес пользователей продолжает расти. А значит, и в интернете люди ценят достоверность информации и качество контента. 

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, в интернете наш контент бьет рекорды по просмотрам  и попадает в топ YouTube, а подписчики в социальных сетях Агентства теленовостей за три месяца выросли на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чем займется на пенсии Тадеуш Кондрусевич и кто сейчас руководит костелом в Беларуси - объясняем тонкости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика