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Итоги за прошлый год подводит Белтелерадиокомпания
06.01.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак, в интернете наш контент бьет рекорды по просмотрам и попадает в топ YouTube, а подписчики в социальных сетях Агентства теленовостей за три месяца выросли на сотни тысяч. Популярность сайта tvr.by (а именно количество просмотров в сравнении с 2019 годом) выросло до 71 миллиона. Активнее всего наши ресурсы посещали в августе и декабре.
В трендах интернета
За прошедший год в топ видео YouTube-канала АТН вышли сразу три видеоматериала. Это общение Александра Лукашенко с коллективом Белгипса - сюжет набрал почти 700 тысяч просмотров. На втором месте оказались концерты "Славянского базара в Витебске". А завершает топ интервью президента украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Прирост подписчиков на YouTube-канале АТН составил за год 54 тысячи пользователей, а в "Фейсбуке" наши новости читают уже более 100 тысяч человек. Всего же за прошлый год видео на нашем YouTube-канале посмотрели свыше 30 миллионов раз, а наши материалы четыре раза оказывались в трендах видеохостинга. Что ж, интерес пользователей продолжает расти. А значит, и в интернете люди ценят достоверность информации и качество контента.
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Так, в интернете наш контент бьет рекорды по просмотрам и попадает в топ YouTube, а подписчики в социальных сетях Агентства теленовостей за три месяца выросли на...
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