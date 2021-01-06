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Папа Римский поздравил православных с Рождеством
06.01.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня Папа Римский Франциск возглавил в соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления. Он поздравил православных и католиков восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова и направил самые искренние пожелания любви и мира.
Папа Римский Франциск: "С любовью обращаюсь к братьям и сестрам восточных церквей, католических и православных, которые, согласно их традиции отмечают завтра Рождество Христово. Искренне поздравляю их, желая мира и надежды в свете Христа нашего".
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Сегодня Папа Римский Франциск возглавил в соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления. Он поздравил православных и католиков...
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