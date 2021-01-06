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Папа Римский поздравил православных с Рождеством

06.01.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Папа Римский Франциск  возглавил в соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника  Богоявления.  Он поздравил православных и католиков восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова и направил самые искренние пожелания любви и мира.  

Папа Римский Франциск: "С любовью обращаюсь к братьям и сестрам восточных церквей, католических и православных, которые, согласно их традиции отмечают завтра Рождество Христово. Искренне поздравляю их, желая мира и надежды в свете Христа нашего". 

 
 
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Сегодня Папа Римский Франциск  возглавил в соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника  Богоявления.  Он поздравил православных и католиков...
 
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