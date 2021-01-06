Прямые телефонные линии пройдут 9 января

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Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 9 января.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

А на вопросы жителей центрального региона - председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.