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Выступление огненного цирка, спецэффекты, акробатические трюки и жонглирование большим неоновым кубом. Встретились с гостями и главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка. В вечер перед Рождеством - игры, танцы и хороводы вокруг елки. Также все желающие смогли поучаствовать и в показательном кормлении животных. В финале праздника прощание с главным зимним волшебником. Домик Деда Мороза закрылся до следующего Нового года.

Во время рождественского вечера прошло и торжественное награждение лучших учеников школ Заводского района.