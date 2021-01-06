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В Минском зоопарке сегодня фаер-шоу "Рождественские огни"
06.01.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выступление огненного цирка, спецэффекты, акробатические трюки и жонглирование большим неоновым кубом. Встретились с гостями и главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка. В вечер перед Рождеством - игры, танцы и хороводы вокруг елки. Также все желающие смогли поучаствовать и в показательном кормлении животных. В финале праздника прощание с главным зимним волшебником. Домик Деда Мороза закрылся до следующего Нового года.
Во время рождественского вечера прошло и торжественное награждение лучших учеников школ Заводского района.
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Выступление огненного цирка, спецэффекты, акробатические трюки и жонглирование большим неоновым кубом. Встретились с гостями и главные персонажи Нового года - Дед...
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