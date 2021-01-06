Горячую телефонную линию провели представители Комитета госконтроля

Источник материала: БT

Задолженности по зарплатам и нарушение трудового законодательства. Эти вопросы оказались самыми актуальными во время горячей линии, которую провели представители Комитета госконтроля. За два часа позвонили почти 30 человек. Большая часть обращений была связана с выплатами заработной платы.

Виктор Бурло, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси: "Посредством наших возможностей был выявлен ряд организаций, которые не выплатили зарплаты работникам. За это нарушение мы привлекли 213 юрлиц и 219 физлиц. За 2020 год это только КГК. Еще по нашим материалам привлекали к ответственности департамент инспекции труда".

Все обращения взяты на контроль. По каждому заявлению сотрудники КГК проведут проверку.