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Горячую телефонную линию провели представители Комитета госконтроля
06.01.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Задолженности по зарплатам и нарушение трудового законодательства. Эти вопросы оказались самыми актуальными во время горячей линии, которую провели представители Комитета госконтроля. За два часа позвонили почти 30 человек. Большая часть обращений была связана с выплатами заработной платы.
Виктор Бурло, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси: "Посредством наших возможностей был выявлен ряд организаций, которые не выплатили зарплаты работникам. За это нарушение мы привлекли 213 юрлиц и 219 физлиц. За 2020 год это только КГК. Еще по нашим материалам привлекали к ответственности департамент инспекции труда".
Все обращения взяты на контроль. По каждому заявлению сотрудники КГК проведут проверку.
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Задолженности по зарплатам и нарушение трудового законодательства. Эти вопросы оказались самыми актуальными во время горячей линии, которую провели...
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