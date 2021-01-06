Причинили «физическую боль и побои»: в Гродно судят четырех мужчин за стычку с силовиками

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над четырьмя мужчинами, которые были на митинге, проходившем в областном центре 27 сентября. Тогда у кинотеатра «Восток» собралось примерно 150 человек. Практически сразу же начались задержания. Мужчин обвиняют в том, что они оказали сопротивление сотрудникам милиции, когда те пытались задержать одного из них. Во время стычки двое силовиков пострадали.



Фото: TUT.BY

Перед судебным процессом в фойе здания суда Ленинского района города собралось около 40 человек. Заседания пришлось переносить в большой зал, чтобы все желающие смогли попасть на процесс. Однако мест на всех не хватило и некоторые все заседание стояли.

На скамье подсудимых — четверо мужчин: 43-летний гродненский предприниматель Михаил Юдин, 33-летний Михаил Ефимович — заместитель директор одной из гродненских компаний, 52-летний безработный Вадим Хижняков и 49-летний житель Мостов электрик Андрей Севертока.

Все они обвиняемые по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Севертока обвиняется также в побеге из-под стражи.

Фотографировать в зале суда перед заседанием представители милиции не разрешили.

По версии обвинения, Андрей Севертока (ранее судимый, в том числе и за убийство) принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в Гродно. Находясь на проспекте Космонавтов, обвиняемый несколько раз ударил милиционера, чтобы избежать задержания. В конфликт с сотрудниками милиции также вступили еще трое мужчин. Один из них бросил в сотрудника органов внутренних дел неустановленный предмет и попал в грудь, а второй нанес силовику два удара: один в голову, второй — в правую ногу. Еще один мужчина тоже что-то бросал в сотрудника милиции.

Силовики были в бронежилетах и шлемах, тем не менее пострадали. Один из них получил ушиб мягких тканей, второму обвиняемые причинили «физическую боль и побои», что повлекло кратковременную утрату здоровья.



Перед началом заседания в фойе здания суда Ленинского района Гродно собралось много людей. Фото: TUT.BY

Потерпевшие ходатайствовали, чтобы их опрашивали «вне видимости», так как опасаются за свою безопасность. Адвокаты обвиняемых говорили о том, что уголовное дело было возбуждено еще в сентябре и за 4 месяца в адрес силовиков — Зайца и Божко — никаких угроз не поступало и просили ходатайство отклонить. Однако суд встал на сторону потерпевших.

Трое обвиняемых свою вину не признали. Андрей Севертока вину признал частично. Не согласился он и с предъявленным ему обвинением в побеге из-под стражи. И заявил, что все происходило немного не так, как об этом рассказывает гособвинитель.



Задержание Андрея Севертока. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По версии обвинения, мужчине после того, как доставили в РОВД, сообщили о возбужденном против него уголовном деле. Однако он сбежал из БСМП, куда его доставили позже. Задержали Андрея Севертоку в Мостах 30 сентября.

Мужчина на суде также заявил о своем отказе от услуг адвоката и сообщил, что будет сам себя защищать. Гособвинитель попросил данное ходатайство не удовлетворять. Он также рассказал, что на предварительном следствии остальные обвиняемые заверяли, что ни в каком митинге не участвовали, а вот Севертока заявил, что специально для этого приехал на мероприятие из Мостов. Также гособвинитель уверен, что инцидент, который произошел у кинотеатра «Восток», был организован «группой лиц по предварительному сговору».



Фото: TUT.BY

Судья ходатайство обвиняемого не удовлетворил, руководствуясь тем, что у каждого человека есть право на защиту.

Следующее заседание по делу назначено на понедельник, 11 января.