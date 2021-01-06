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Команда президента Беларуси в гостях у воспитанников детского дома № 5 г. Минска
06.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ еще одна давняя традиция - в эти праздничные дни дарить тепло, заботу и любовь тем, кто больше всех в этом нуждается. К сожалению, пандемия лишила нас Рождественского турнира, но маленькие белорусы без волшебной сказки точно не останутся. Каждый год участники хоккейного праздника с подарками и хорошим настроением приезжают в гости к детям, которые остались без попечения родителей. И этот год не исключение. Рождественскую традицию инициировали Президентский спортивный клуб и белорусская Федерация хоккея. Сегодня сказочными волшебниками стали хоккеисты из команды Президента, которые поздравили ребят из детского дома № 5. Рассказывает Елена Горельчик.
Рождественская традиция - 2021Детский дом № 5 в городе Минске сегодня с самого утра стоял на ушах, все проснулись задолго до будильника. Костюмы с иголочки, хвостики и косички в идеальном порядке. Волновались, не то слово. Готовились еще с декабря. Сами писали сценарий праздничного представления, украшали зал, придумывали костюмы, мастерили подарки. О них чуть позже - сохраним интригу. И с огромным нетерпением ждали большого рождественского чуда.
Ровно в 10 утра в широко распахнутых дверях появились долгожданные гости - хоккеисты команды президента. И уже с первых минут попали на импровизированную новогоднюю тренировку. Маленькие хозяева предложили своим гостям танцы, конкурсы - развлечения на любой вкус. А вот на закуску оставили хоровод.
Старые приятели: хоккеисты приезжали в этот детский дом в 2018 годуХоккеисты для этого детского дома - старые добрые приятели. В гостях уже бывали. После той встречи здесь появился новый современный веревочный парк и скалодром - место притяжения всех мальчишек и девчонок. Так что со спортом здесь на ты. Тренировки строго по расписанию, почти по два часа в день. Полученные навыки пригодятся если не в большом спорте, то в той взрослой жизни, которая начнется после детского дома. И это факт.
20 велосипедов и не только от команды президента БеларусиА сегодня в спортивном зале появились 20 красавцев - аистов. Не птиц - велосипедов. Говорят, подбирали двухколесный транспорт чуть ли не индивидуально. Велосипед по размеру и комфорту здесь найдется для каждого из ребят.
В хоккей играют всеОн очень стеснялся, но все-таки решился. У Артема, конечно, еще масса вопросов. Ведь он сам тоже хоккеист. Несмотря на недавнее начало своей карьеры, уверенно стоит на коньках, орудует клюшкой и очень внимательно слушает тренера.
Уже сейчас мечтает попасть не просто в команду, а в главную сборную. Сыграть на чемпионате мира, да что говорить, берите выше, выиграть Олимпиаду. И твердо знает, что добиться своих целей можно только собственным трудом. А мечтам суждено сбываться, главное в них верить и очень сильно захотеть.
А мы вернемся в нашу сказку. Хороводами и песнями - сами хоккеисты не заметили, как очутились в центре новогоднего представления. Дед Мороз и Снегурочка, Снежная королева, Кай и Герда - на полчаса взрослые мужчины как будто оказались в своем детстве. Вспомнив на мгновенье, о чем мечтали сами - каждый о своем и все вместе о самом главном. В такие моменты кажется, что рождественское чудо действительно вокруг нас.
Джерси на памятьНо и на этом подарки не закончились. Вот эта джерси белорусской сборной с автографами легенд нашего хоккея и главы государства Александра Лукашенко, который всегда предан этому виду спорта в любых его проявлениях, станет мотиватором не только для Артема, но и для многих других ребят. Под каждой подписью здесь судьба отдельно взятого человека, который себя сделал сам.
Кстати, помните в начале сюжета мы обещали раскрыть главную интригу - что же приготовили ребята именитым гостям. Подарки своими руками от чистого сердца.
Рождественская традиция одним дала возможность окунуться в детство, другим - понять, что мечты сбываются. Всем вместе почувствовать себя в команде, где важен каждый. Так что прощались с надеждой на новую встречу, согревшись теплом горящих сердец.
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И еще одна давняя традиция - в эти праздничные дни дарить тепло, заботу и любовь тем, кто больше всех в этом нуждается. К сожалению, пандемия лишила нас...
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