ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Может ли внешнее окружение диктовать Беларуси внутреннюю повестку? На волнующие вопросы ответит гость "Панорамы" Андрей Савиных

06.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как обеспечить развитие и не прервать политическую и социальную традицию молодого белорусского государства? Как связаны компетенции делегатов Всебелорусского народного собрания и качество тех решений, которые общество ждет от народного вече? Наконец, может ли внешнее окружение диктовать Беларуси внутреннюю повестку?

Об этом и не только спросим у гостя "Панорамы" - известного белорусского дипломата, депутата и делегата предстоящего собрания Андрея Савиных.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как обеспечить развитие и не прервать политическую и социальную традицию молодого белорусского государства? Как связаны компетенции делегатов Всебелорусского...
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика