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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Может ли внешнее окружение диктовать Беларуси внутреннюю повестку? На волнующие вопросы ответит гость "Панорамы" Андрей Савиных Как обеспечить развитие и не прервать политическую и социальную традицию молодого белорусского государства? Как связаны компетенции делегатов Всебелорусского...

Как обеспечить развитие и не прервать политическую и социальную традицию молодого белорусского государства? Как связаны компетенции делегатов Всебелорусского народного собрания и качество тех решений, которые общество ждет от народного вече? Наконец, может ли внешнее окружение диктовать Беларуси внутреннюю повестку?Об этом и не только спросим у гостя- известного белорусского дипломата, депутата и делегата предстоящего собрания Андрея Савиных.