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Может ли внешнее окружение диктовать Беларуси внутреннюю повестку? На волнующие вопросы ответит гость "Панорамы" Андрей Савиных
06.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак обеспечить развитие и не прервать политическую и социальную традицию молодого белорусского государства? Как связаны компетенции делегатов Всебелорусского народного собрания и качество тех решений, которые общество ждет от народного вече? Наконец, может ли внешнее окружение диктовать Беларуси внутреннюю повестку?
Об этом и не только спросим у гостя
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Может ли внешнее окружение диктовать Беларуси внутреннюю повестку? На волнующие вопросы ответит гость "Панорамы" Андрей Савиных
Как обеспечить развитие и не прервать политическую и социальную традицию молодого белорусского государства? Как связаны компетенции делегатов Всебелорусского...
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