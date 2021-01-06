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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Сегодняшний вечер особенный для всех православных верующих. Мир в ожидании одного из самых великих и светлых праздников - Рождества Христова. Событие, которое...

Сегодняшний вечер особенный для всех православных верующих. Мир в ожидании одного из самых великих и светлых праздников - Рождества Христова. Событие, которое объединяет верой в добро и милосердие и вселяет надежду и любовь в наши сердца. С Рождеством белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко.Этот прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле. Ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия. В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний. Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме, - говорится в поздравлении.