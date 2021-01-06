ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

06.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодняшний вечер особенный для всех православных верующих.  Мир в ожидании одного из самых великих и светлых праздников - Рождества Христова. Событие, которое объединяет  верой в добро и милосердие и вселяет надежду и любовь  в наши сердца. С Рождеством  белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко. 

Этот прекрасный праздник  наполняет глубинным смыслом  историю существования человечества на Земле. Ежегодно напоминает нам  о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия. В светлые праздничные дни  простое общение с родными людьми  согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру  в лучшее будущее, наделяет энергией  для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее  перед лицом любых испытаний. Пусть радость Рождества  подарит всем  торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме, - говорится в поздравлении.   

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодняшний вечер особенный для всех православных верующих.  Мир в ожидании одного из самых великих и светлых праздников - Рождества Христова. Событие, которое...
 
Новости дня
Новости общества
 
Единство народа - главный компонент стабильности страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика